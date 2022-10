La ministra de minas le baja el tono a la exploración y explotación de hidrocarburos

El tema de la exploración y explotación de hidrocarburos sigue siendo un tema de la agenda nacional. Desde el anuncio de que no se firmarían más contratos, la polémica está a la orden del día.

“No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido”, fue la polémica frase de la viceministra de Minas y Energía, Belizza Janet Ruiz hace 15 días y que generó revuelo.

Desde ahí se ha venido hablando de los perjuicios que esto podría tener para la economía del país y hasta el golpe que podría haber en la inflación. Este jueves, el discurso fue otro y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, le bajó el tono.

“Daremos todas las garantías para que se cumplan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Nunca hemos dicho nada distinto. Confirmación de ello es que desde que llegamos al Gobierno, ha aumentado la producción de petróleo y gas”, aseguró Vélez.

Petro también se pronunció

Horas antes, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, había asegurado que no había ninguna prohibición y que todo se mantendría como venía funcionando.

“Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasifica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición”, comentó Petro en su cuenta de Twitter.