Gobierno ordena reducir nuevos contratos por prestación de servicios: esto dice la circular

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella impartió nuevas directrices para reducir el gasto de la administración pública. La medida contempla cambios en la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como en la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción.

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Las instrucciones quedaron consignadas en la Circular Externa 08 del 15 de octubre de 2026, expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El documento establece lineamientos de austeridad para orientar las decisiones relacionadas con la contratación de personal en los diferentes sectores de la administración nacional.

La circular está dirigida a los ministros y directores de departamentos administrativos, quienes deberán transmitir las instrucciones a las entidades adscritas y vinculadas a sus respectivos sectores. Por tanto, su alcance comprende tanto a estas dependencias como a las entidades sectoriales cobijadas por los lineamientos.

¿Qué contratos busca reducir el Gobierno con la Circular 08?

La instrucción se centra en reducir las nuevas contrataciones por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, además de racionalizar la vinculación de personal de libre nombramiento y remoción. Estas disposiciones hacen parte de la política de austeridad con la que el Ejecutivo busca disminuir los gastos de funcionamiento de la administración pública.

Los contratos de prestación de servicios permiten a las entidades estatales contratar actividades profesionales, técnicas o de apoyo bajo las condiciones previstas en la normativa. La circular aborda esta modalidad de contratación, aunque la información disponible no precisa cuántos contratos dejarían de celebrarse ni establece una cifra concreta de reducción.

El exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuestionó la decisión asegurando que responsabilidades van a recaer sobre el personal de planta. Además, hizo un llamado a organizaciones sindicales "promuevan la huelga y la negociación colectiva".

¿En qué normas se fundamenta la circular de austeridad?

Entre sus consideraciones, la Circular Externa 08 cita el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse conforme a principios como la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad.

El documento también menciona el artículo 19 del Decreto 2647 de 2022, que atribuye al director del Departamento Administrativo de la Presidencia funciones de dirección, coordinación y seguimiento de la gestión gubernamental. Estas competencias incluyen impartir lineamientos a ministros y directores de departamentos administrativos y hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos y macrometas del Gobierno.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*