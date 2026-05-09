El cambio radical que tendrían los contratos de prestación de servicios en Colombia

Un proyecto de ley busca transformar radicalmente los contratos de prestación de servicios en Colombia. De salir adelante en el Congreso de la República, la iniciativa pondría fin a varias de las dinámicas tradicionales que han afectado durante años a miles de trabajadores independientes, introduciendo beneficios inéditos como descansos remunerados obligatorios, sanciones severas por mora en el pago de honorarios y una reestructuración completa en el manejo de las cotizaciones a la seguridad social.

El pilar más destacado del articulado es la creación de un periodo de descanso de 16 días calendario consecutivos por cada año de ejecución contractual (o su equivalente proporcional al tiempo trabajado). Este beneficio deberá incluirse de manera efectiva durante la vigencia del vínculo sin que represente una afectación o reducción en los honorarios pactados.

Además, la propuesta prohíbe taxativamente sustituir este reposo por compensaciones en dinero. Para contrataciones de 90 días o más, el texto estipula que los descansos deberán tomarse en lapsos mínimos de cuatro días continuos, asegurando una desconexión real del contratista durante su labor.

Sanciones drásticas para las entidades por mora en pagos

El proyecto ataca de frente los recurrentes retrasos en el desembolso de cuentas de cobro. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipios de categoría especial y primera dispondrán de un plazo máximo de 15 días calendario para efectuar el pago de honorarios. Para los municipios más pequeños (categorías 2 a 6), el límite será de 30 días.

Si la entidad incumple el término fijado, se le impondrá una penalidad diaria equivalente a un día de honorarios por cada día de mora en favor del trabajador independiente, con un tope ligado al valor total de la contratación.

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La entidad tramitará la seguridad social, exenciones en pólizas y exámenes médicos

El esquema de aportes a la seguridad social daría un giro de 180 grados. Las entidades contratantes asumirían el trámite de retener el porcentaje correspondiente directamente del valor a pagar y liquidarlo ante el sistema mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), aliviando la carga administrativa que recaía sobre el independiente.

De igual modo, el articulado dispone que las entidades públicas deberán asumir el valor total de los exámenes médicos ocupacionales iniciales y periódicos. En cuanto a las pólizas de cumplimiento, se eliminaría su exigencia para contratos de consultoría o actividades intelectuales donde no exista manejo de recursos públicos ni anticipos.

Por último, el articulado blinda a los contratistas frente a cancelaciones unilaterales en situaciones de debilidad manifiesta por razones de salud, discapacidad, embarazo y periodos equivalentes a las licencias de maternidad o paternidad.

De recibir el aval del Congreso y la posterior sanción presidencial, la medida representará la reforma más profunda al trabajo independiente registrada en el país.