Gremios alertan que bloqueos en Puerto Gaitán generan pérdidas de $500 millones diarios

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) alertó este miércoles sobre las graves consecuencias de los bloqueos que desde el 11 de mayo se mantienen en el peaje El Yucao, vía nacional que conecta a Puerto Gaitán con Puerto López, en el Meta.

Según el gremio, las restricciones han obligado a suspender parte de la producción petrolera, con pérdidas superiores a $500 millones diarios en regalías para la región y el país.

Impacto en la producción y el empleo

Entre el 24 y el 27 de mayo se registró una producción diferida cercana a los 8.000 barriles de petróleo por día, lo que representa una reducción significativa en los recursos destinados a proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional.

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La ACP advirtió que la situación afecta no solo a las empresas del sector, sino también a trabajadores, comerciantes y comunidades que dependen de este corredor estratégico para su actividad diaria.

El gremio aclaró que las compañías operadoras no tienen facultades para definir o coordinar tarifas de transporte, pues hacerlo constituiría una práctica restrictiva de la libre competencia sancionada por la legislación colombiana.

Llamado al diálogo institucional

La ACP reiteró su disposición al diálogo y recordó que desde el inicio de la crisis se han realizado reuniones de concertación con transportadores, autoridades locales y empresas contratistas, sin que se haya logrado levantar las restricciones.

“El diálogo es el camino para construir soluciones sostenibles que beneficien a las comunidades y fortalezcan el desarrollo de la región”, señaló el comunicado.

El gremio hizo un llamado a las autoridades competentes y a los actores involucrados para avanzar en mecanismos de concertación que permitan restablecer la movilidad, proteger la actividad económica y garantizar las condiciones necesarias para que la región continúe generando bienestar y oportunidades para sus habitantes.