CANAL RCN
Economía

Gremios alertan que bloqueos en Puerto Gaitán generan pérdidas de $500 millones diarios

La ACP hizo un llamado a las autoridades competentes y a los actores involucrados para avanzar en mecanismos de concertación.

Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 03 de 2026
04:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) alertó este miércoles sobre las graves consecuencias de los bloqueos que desde el 11 de mayo se mantienen en el peaje El Yucao, vía nacional que conecta a Puerto Gaitán con Puerto López, en el Meta.

9.000 contratos de trabajo se encuentran suspendidos por bloqueos en el Cerrejón
RELACIONADO

9.000 contratos de trabajo se encuentran suspendidos por bloqueos en el Cerrejón

Según el gremio, las restricciones han obligado a suspender parte de la producción petrolera, con pérdidas superiores a $500 millones diarios en regalías para la región y el país.

Impacto en la producción y el empleo

Entre el 24 y el 27 de mayo se registró una producción diferida cercana a los 8.000 barriles de petróleo por día, lo que representa una reducción significativa en los recursos destinados a proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional.

Cerrejón anuncia la suspensión de sus operaciones por bloqueo en La Guajira
RELACIONADO

Cerrejón anuncia la suspensión de sus operaciones por bloqueo en La Guajira

La ACP advirtió que la situación afecta no solo a las empresas del sector, sino también a trabajadores, comerciantes y comunidades que dependen de este corredor estratégico para su actividad diaria.

El gremio aclaró que las compañías operadoras no tienen facultades para definir o coordinar tarifas de transporte, pues hacerlo constituiría una práctica restrictiva de la libre competencia sancionada por la legislación colombiana.

Mineros artesanales levantan bloqueo en Zaragoza, Buenaventura, tras cinco días de parálisis
RELACIONADO

Mineros artesanales levantan bloqueo en Zaragoza, Buenaventura, tras cinco días de parálisis

Llamado al diálogo institucional

La ACP reiteró su disposición al diálogo y recordó que desde el inicio de la crisis se han realizado reuniones de concertación con transportadores, autoridades locales y empresas contratistas, sin que se haya logrado levantar las restricciones.

“El diálogo es el camino para construir soluciones sostenibles que beneficien a las comunidades y fortalezcan el desarrollo de la región”, señaló el comunicado.

El gremio hizo un llamado a las autoridades competentes y a los actores involucrados para avanzar en mecanismos de concertación que permitan restablecer la movilidad, proteger la actividad económica y garantizar las condiciones necesarias para que la región continúe generando bienestar y oportunidades para sus habitantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar tuvo leve repunte en el cierre de este miércoles 3 de junio: así se cotizó

Educación

Becas para maestrías 2026: cómo postularse a los 100 cupos en tecnología con doble titulación

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL HOY: ya hay número y signo ganador del 3 de junio de 2026

Otras Noticias

Edwin Cardona

Edwin Cardona reaccionó a la goleada de Junior en la final de ida

Edwin Cardona no se rindió tras la goleada de Junior en la final de ida y habló del Tolima.

Artistas

Insólito: Feid apareció cantando en las instalaciones de la Universidad de Antioquia

El cantante sorprendió a sus seguidores al aparecer en la institución educativa y dar un pequeño concierto gratuito.

Venezuela

ONG venezolana denuncia que la cárcel ‘Sebin Helicoide’ sigue activa con al menos 25 presos

Elecciones presidenciales 2026

Escrutinio presidencial concluyó con reclamaciones inferiores al 0,7 % de las mesas de votación

Información Institucional

El colombiano que toma las riendas de AstraZeneca en la región