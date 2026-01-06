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Cerrejón anuncia la suspensión de sus operaciones por bloqueo en La Guajira

La compañía reiteró su llamado al diálogo constructivo para poner fin a estas acciones y evitar mayores consecuencias.

Cerrejón y sindicato logran avances del 90% en la negociación laboral
Foto: Cerrejón.com

Noticias RCN

junio 01 de 2026
02:30 p. m.
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La empresa minera Cerrejón anunció la suspensión de sus operaciones mineras, férreas y portuarias debido a un bloqueo que inició el pasado 23 de mayo y que, hasta la fecha, impide el suministro de bienes esenciales como combustible y el transporte de carbón hacia el puerto.

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Según el comunicado, este hecho constituye un evento de fuerza mayor y obliga a detener la mayoría de los contratos de trabajo, salvo aquellos indispensables para labores de cuidado, mantenimiento, medidas sociales y controles ambientales.

Impacto en empleo y economía regional

Cerrejón advirtió que la continuidad de los bloqueos —que este año ya suman cerca de 80— afecta no solo sus operaciones, sino también el empleo, el desarrollo regional y la estabilidad económica de La Guajira y del país.

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La compañía reiteró su llamado al diálogo constructivo para poner fin a estas acciones y evitar mayores consecuencias sociales y económicas.

Llamado al diálogo y medidas de contingencia

Durante la suspensión, se mantendrán actividades mínimas de mantenimiento y control ambiental, mientras se busca una solución concertada con las comunidades y actores involucrados.

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“Reiteramos nuestro llamado al diálogo constructivo para poner fin a estas acciones”, señaló la empresa en el comunicado, subrayando que la situación compromete la estabilidad de la región y de Colombia.

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