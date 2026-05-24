Mineros artesanales levantan bloqueo en Zaragoza, Buenaventura, tras cinco días de parálisis

Después de cinco días de tensión y sin acuerdos pactados, los mineros artesanales decidieron levantar el bloqueo en el sector de Zaragoza, sobre la vía que conecta a Buenaventura con Loboguerrero. La reapertura permitió el paso de cerca de 10.000 vehículos que permanecían represados.

RELACIONADO Fenavi alerta que bloqueos en Buenaventura disparan costos y ponen en riesgo producción avícola

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre el impacto humanitario que generó la protesta: “Toca que ya se desbloquee porque nosotros no podemos dejar que los alimentos no le están llegando a la población de Buenaventura. Son 400.000 personas que están casi que secuestradas, no pueden salir”.

Pérdidas millonarias para el sector empresarial

El bloqueo dejó pérdidas estimadas en 50.000 millones de pesos, según gremios empresariales, que temen por nuevos cierres en la vía. En lo corrido de 2026, este corredor estratégico ha sido bloqueado en 17 ocasiones.

RELACIONADO Sector turismo advierte cancelaciones en Buenaventura tras el secuestro de Alexander y Nicolás Valencia

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, señaló que “se pierden diariamente por parte de los transportadores de carga 3.600 millones de pesos”. Por su parte, Walter Tenorio, vocero del Comité Intergremial de Buenaventura, aseguró que “fue un golpe directo por cinco días de bloqueo a 344 millones de dólares en importación y 166 millones en exportación que se mueven por la ciudad”.

Diálogos se trasladan a Bogotá

Tras la decisión de levantar el bloqueo, el Gobierno confirmó que los diálogos con los mineros artesanales se retomarán el próximo miércoles en Bogotá. Los gremios insisten en que se garantice la movilidad en la vía a Buenaventura, considerada la principal arteria para el comercio exterior del país.