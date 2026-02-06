CANAL RCN
Colombia Video

9.000 contratos de trabajo se encuentran suspendidos por bloqueos en el Cerrejón

Aunque ya no se encuentra bloqueada la vía férrea, los manifestantes se encuentran en la zona, a la espera de un diálogo con el Gobierno Nacional.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
01:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se completan diez días desde que inició un nuevo bloqueo en cercanías al Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes en el mundo, ubicada en La Guajira.

La situación, que suele repetirse con frecuencia, se agudizó en las últimas horas, luego de que la compañía se viera obligada a suspender 9.000 contratos de trabajo por el cese de operaciones.

“La mayoría de estos bloqueos no están relacionados con nuestra operación, pero sus consecuencias sí impactan a nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, las comunidades de La Guajira y la economía del país”, advirtió la presidenta del Cerrejón, Claudia Bejarano.

Cerrejón anuncia la suspensión de sus operaciones por bloqueo en La Guajira
RELACIONADO

Cerrejón anuncia la suspensión de sus operaciones por bloqueo en La Guajira

La vía férrea ya se encuentra despejada:

Aunque la vía férrea fue despejada en las últimas horas, los manifestantes se mantienen cerca de la mina, a la espera de concretar un diálogo con el Gobierno Nacional.

Al respecto, Bejarano hizo un llamado a los actores involucrados, confiando en que, “a través del diálogo constructivo, podremos reiniciar nuestras operaciones lo antes posible”.

Exportaciones de carbón del Cerrejón alcanzaron récord histórico
RELACIONADO

Exportaciones de carbón del Cerrejón alcanzaron récord histórico

Las protestas en el Cerrejón no son algo nuevo:

En lo corrido de 2026, la compañía se ha enfrentado a un aproximado de 80 bloqueos.

La situación es preocupante, debido a que cada uno de ellos ha interrumpido e impactado sus operaciones de forma significativa.

Al anunciar la suspensión de contratos, tras el cese de operaciones mineras, férreas y portuarias, el Cerrejón reiteró su “llamado al diálogo constructivo para poner fin a estas acciones”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Seis niños resultaron heridos tras brutal ataque de disidencias en pleno parque de La Betulia

Volcanes

Volcán Puracé continúa emitiendo nubes de ceniza: experto advirtió posibles afectaciones respiratorias

Accidente de tránsito

Video captó violento choque entre un vehículo y una motocicleta con dos personas en Bucaramanga

Otras Noticias

James Rodríguez

"¡La Selección Colombia es de todos!": James Rodríguez

James Rodríguez se pronunció tras la victoria de la selección Colombia frente a Costa Rica.

Viral

Alejandro Fernández preocupó a sus fanáticos por el color de su lengua: ¿a qué se debe?

El cantante es tendencia en redes tras viralizarse las imágenes de su concierto en el que se observa un extraño color en dicho órgano.

Ecuador

Así luce la frontera con Ecuador tras el levantamiento de los aranceles a productos colombianos

Enfermedades

¿Va a viajar al Mundial?: estas son algunas enfermedades de las que debe cuidarse

Empleo en Colombia

Industria que mueve 560.000 empleos en Colombia tiene una tarea pendiente: ¿cuál es?