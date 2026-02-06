9.000 contratos de trabajo se encuentran suspendidos por bloqueos en el Cerrejón

Se completan diez días desde que inició un nuevo bloqueo en cercanías al Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes en el mundo, ubicada en La Guajira.

La situación, que suele repetirse con frecuencia, se agudizó en las últimas horas, luego de que la compañía se viera obligada a suspender 9.000 contratos de trabajo por el cese de operaciones.

“La mayoría de estos bloqueos no están relacionados con nuestra operación, pero sus consecuencias sí impactan a nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, las comunidades de La Guajira y la economía del país”, advirtió la presidenta del Cerrejón, Claudia Bejarano.

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La vía férrea ya se encuentra despejada:

Aunque la vía férrea fue despejada en las últimas horas, los manifestantes se mantienen cerca de la mina, a la espera de concretar un diálogo con el Gobierno Nacional.

Al respecto, Bejarano hizo un llamado a los actores involucrados, confiando en que, “a través del diálogo constructivo, podremos reiniciar nuestras operaciones lo antes posible”.

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Las protestas en el Cerrejón no son algo nuevo:

En lo corrido de 2026, la compañía se ha enfrentado a un aproximado de 80 bloqueos.

La situación es preocupante, debido a que cada uno de ellos ha interrumpido e impactado sus operaciones de forma significativa.

Al anunciar la suspensión de contratos, tras el cese de operaciones mineras, férreas y portuarias, el Cerrejón reiteró su “llamado al diálogo constructivo para poner fin a estas acciones”.