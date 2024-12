Grupo Argos y Grupo Sura separarán sus acciones

El Grupo Argos y el Grupo Sura anunciaron su decisión de separarse y dividir sus acciones, esto, tras 46 años en los que las compañías se han beneficiado de las participaciones cruzadas.

“La estructura de participaciones cruzadas cumplió con creces su objetivo: Grupo Argos consolidó su presencia en el continente americano, habilitando un crecimiento anual compuesto del 21% en el patrimonio de los accionistas en los últimos 46 años y posicionando a Cementos Argos, Celsia y Odinsa como líderes regionales en sus sectores”, aseguró Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos.

Ambas empresas colombianas son partes primordiales del Grupo de Empresas de Antioquia (GEA).

¿Cómo será la repartición de las acciones tras la separación de Grupo Argos y Grupo Sura?

En el comunicado, las empresas explicaron que el porcentaje de las acciones se dividirán y se repartirán para cada inversor en porcentajes específicos.

“Cada accionista de Grupo Argos conservará sus acciones y, adicionalmente, recibirá 0,23 acciones de Grupo Sura por cada acción de Grupo Argos que tenía inicialmente. Por su parte, cada accionista de Grupo Sura mantendrá sus acciones en la compañía y recibirá 0,72 acciones de Grupo Argos por cada acción de Grupo Sura que tenía antes de la operación”, aseguraron las empresas a través del mencionado comunicado.

Sin embargo esta repartición de acciones se hará una vez se hagan las escisiones por absorción para tomar las participaciones cruzadas. La escisión por absorción es una operación empresarial que consiste en transferir parte o todo el patrimonio de una sociedad a otra o varias sociedades ya existentes, sin que la sociedad escindida se disuelva.

Con esta operación cada accionista de Grupo Argos conservará su participación en Grupo Argos y reciba una participación directa en Grupo Sura, poniendo fin a las participaciones cruzadas.

¿Qué pasará con el GEA?

Ante la separación de dos importantes socios del GEA, se generó la duda si esto era la desaparición del conglomerado.

“Bauticemos hoy el Gea el Gea es una forma de hacer empresa el jefe son unos principios el día que estas compañías no tengan esa cultura no tengan esa forma de hacer empresa no tengan lo que Jorge ha mencionado no es Gea ”, aseguró Ricardo Jaramillo, presidente del Grupo Sura.