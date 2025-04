Susana Muhamad sería la nueva directora del DNP

Todo parecer indicar que Susana Muhamad, la antigua ministra de Ambiente, entrará a dirigir el Departamento de Planeación Nacional.

Muhammad llegaría en reemplazo de Alexander López, anterior director del DPN.

Susana Muhamad había salido del gobierno tras diferencias con Armando Benedetti

La posible llegada de Muhamad se da después de que la anterior ministra de Ambiente presentara su renuncia a su cargo dentro del gabinete del presidente Petro.

Durante el primer consejo de ministros que fue televisado, la ministra aseguró sentirse incómoda y en desacuerdo con la llega de Armando Benedetti al ministerio del Interior, a pesar de las acusaciones que tiene en su contra por violencia doméstica.

"Realmente como feminista y como mujer yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo", aseguró Muhamad en ese momento.

En una entrevista posterior al tenso consejo, Muhamad aclaró que su molestia no era el que Benedetti perteneciera al gobierno, sino que tuviera lugar en el gabinete ministerial.

A las críticas contra Benedetti, también se unió la vicepresidenta y exministra de Igualdad, Francia Márquez.

La renuncio de Alexander López al DNP

Al igual que Susana Muhammad, Alexander López presentó su renuncia irrevocable al DPN tras el consejo de ministros.

A través de una carta, el pasado 12 de febrero López anunció que había presentado al presidente Petro su renuncia irrevocable.

Esta renuncia se produjo después de que el presidente Petro solicitara a todos sus ministros la renuncia protocolaria para rearmar su gabinete debido a que, según aseguró durante el consejo, los resultados de gestión estaban siendo insuficientes.

Tras su renuncia se conoció que cabía la posibilidad de que López llegara a ser jefe de despacho.