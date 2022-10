El golpe a la inflación que tendría Colombia por parar exploración de gas

La noticia se conoció este viernes y causó revuelo en las redes sociales. El presidente Gustavo Petro y su gobierno tomaron la decisión de no firmas contratos nuevos de gas natural, lo que para muchos es un movimiento que podrá generar mucha incertidumbre y un golpe a la inflación.

La decisión fue confirmada por la viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz, quien aseguró “No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido”.

Por su parte, el sector energético del país ha invitado al Gobierno a un debate profundo para garantizar la seguridad energética de la nación. Campetrol, en representación de 143 empresas de la industria, insistió al Gobierno Nacional en un análisis conjunto.

“Campetrol manifiesta la necesidad de un trabajo conjunto con el Gobierno y el Congreso para garantizar condiciones adecuadas y estables para las inversiones de corto y mediano plazo, sin las cuales se provocaría una caída anual en la producción de petróleo entre 50 y 70 mil barriles diarios y la consecuente pérdida de regalías y de empleos de calidad en el territorio”.

Riesgos de la decisión

Para algunos expertos, la decisión del gobierno de Petro puede tener graves consecuencias en el tema inflacionario del país, que ya está bien alto. Salomón Kalmanovitz, excodirector del Banco de la República no pudo verlo de otra forma que como un “error fenomenal”.

Además, Kalmanovitz aseguró: “La devaluación se acentuará sin menos petróleo que exportar y, con ella, la inflación”.

Pero no todo para ahí. Juan Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, afirmó que este movimiento podría generar un impacto futuro en la tasa de cambio.

“Se continuaría fortaleciendo en el tiempo, lo cual aumentaría el precio de los bienes transables”, comentó en entrevista con Valora Analitika, añadiendo que “si el país pierde la capacidad de autoabastecerse tendría que importar combustibles, lo cual saldría más costoso y se vería reflejado en un aumento en el precio del combustible e inflación de transporte.

La inflación se estacionó en septiembre en 11,4 por ciento, pero este dígito podría ser aún superior con esta instrucción. Y a esto se le suma el problema energético global con la guerra entre Ucrania y Rusia por lo que el gobierno de Petro estaría en contravía a las necesidades.

“El mundo entero está viendo cómo hacer para recobrar un poco de gas en una crisis energética violenta y nosotros es como si estuviéramos en una dimensión alternativa. A este paso, Colombia perderá la autosuficiencia energética muchísimo más rápido, porque las empresas que están operando contratos actuales pueden decir: ‘no operamos más’ y dejan todo botado”, dijo Alberto Bernal, jefe de estrategia global de XP Investments.