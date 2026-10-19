Bogotanos accederán a subsidio clave en este mes de octubre: ya hay fechas

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), dio inicio oficial al ciclo de pagos correspondientes al mes de octubre de 2026 del programa de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Esta estrategia distrital busca mitigar las condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad en la capital, inyectando un alivio financiero directo a las familias que más lo necesitan.

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Para esta jornada de octubre, el Distrito destinó una cifra superior a los 45.000 millones de pesos, recursos con los cuales se proyecta atender de manera escalonada a más de 190.000 hogares, lo que representa un impacto positivo directa e indirectamente para más de 740.000 ciudadanos en toda la ciudad.

Con este nuevo desembolso, la inversión acumulada por parte de la administración distrital en lo corrido de este año supera los 435.000 millones de pesos, consolidando uno de los pilares de equidad y asistencia social más importantes del país.

¿Cómo se realizan los pagos y quiénes los reciben?

Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado se ejecutan de manera escalonada. Esto significa que no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día exacto, por lo que la Secretaría de Integración Social recomienda a la ciudadanía estar atenta a los teléfonos celulares. Una vez la transferencia se encuentra disponible, el sistema envía un mensaje de texto (SMS) de notificación directamente al titular del hogar.

El programa está enfocado prioritariamente en los hogares clasificados en los grupos de mayor vulnerabilidad según el sistema Sisbén IV (especialmente el grupo A), así como en componentes poblacionales específicos que incluyen a personas con discapacidad, personas mayores, la primera infancia y jóvenes vinculados a rutas de inclusión social y productiva.

Del mismo modo, el Distrito recuerda que este esquema opera bajo el principio de complementariedad, lo que implica que aquellos hogares que ya perciben subsidios monetarios de programas del Gobierno Nacional (como Renta Ciudadana o Colombia Mayor) no son cobijados simultáneamente por las transferencias de IMG, maximizando de esta forma la cobertura hacia poblaciones que de otro modo no tendrían red de apoyo.

Canales dónde puede reclamar el subsidio

Las transferencias se canalizan a través de entidades financieras aliadas y aplicaciones de billeteras digitales que operan en el país, tales como DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la Mano, MOVii y dale!. Contar con una cuenta activa en alguna de estas plataformas facilita que los recursos lleguen de forma inmediata y sin intermediarios a las manos de los beneficiarios.

La administración distrital reiteró que todos los trámites, consultas e inscripciones asociados al Ingreso Mínimo Garantizado son completamente gratuitos y no exigen pagos de ninguna índole ni la contratación de intermediarios. Para verificar si un hogar resultó beneficiado en este ciclo de octubre de 2026, los ciudadanos pueden consultar la información oficial ingresando al portal web de la Alcaldía de Bogotá (bogota.gov.co), a través de las subdirecciones locales de la Secretaría de Integración Social, o comunicándose mediante la línea telefónica distrital.