Bogotá llevará asesoría sobre subsidios de vivienda a seis localidades este sábado

Las personas que buscan comprar vivienda propia en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para conocer la oferta de subsidios distritales y resolver sus dudas directamente en proyectos inmobiliarios. La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) realizará este sábado 17 de octubre de 2026 una nueva jornada de la estrategia conocida como ‘La toma de las salas de ventas’.

La actividad se desarrollará en Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Usme y Bosa, donde los asesores de la entidad atenderán a las familias interesadas en adquirir vivienda. La iniciativa busca acercar la información institucional a quienes visitan proyectos inmobiliarios y facilitar la orientación sobre las alternativas disponibles para financiar la compra de un inmueble.

Durante la jornada, los ciudadanos podrán consultar cuáles son los tipos de subsidios distritales para compra de vivienda, qué requisitos deben cumplir para acceder a ellos y cuáles son los montos contemplados. La atención está dirigida a las personas que planean comprar vivienda y necesitan conocer las opciones de apoyo antes de tomar una decisión.

¿En qué salas de ventas de Bogotá habrá asesoría sobre subsidios de vivienda?

La Secretaría del Hábitat anunció la visita de sus asesores a proyectos ubicados en seis localidades. Estos son los puntos de atención programados para el sábado 17 de octubre:

Fontibón

Proyecto Navarra: carrera 123 #13A-42.

Proyecto Vilamonte Turín: calle 17 #96H-28.

Rafael Uribe Uribe

Proyecto Parque Estación: calle 51 sur #13C-54.

Proyecto Molinos Caracas: carrera 10 #51 sur-50.

Santa Fe

Proyecto Triventto: diagonal 4A #15A-16.

Suba

Proyectos Álamo, Almendro, Canelo, Roble, Guayacán, Manzano, Pimiento, Pomelo y Ciruelo: calle 235 #52-50, sector Lagos de Torca.

Usme

Proyectos Senderos del Portal y Balcones del Portal: calle 65C sur #11-90, Centro Comercial Altavista.

Proyecto Cantarrana Hill's: avenida Caracas #109-15 sur.

Bosa

Proyecto Rosa Violeta: calle 57Q sur #75C-24.

Proyectos La Gratitud I, II y IV, y La Unión I y II: carrera 95A #90-42 sur.

La entidad indicó que la selección de proyectos cambia entre jornadas y que, en futuras ocasiones, sus equipos visitarán salas de ventas ubicadas en otros sectores de Bogotá. De esta manera, la estrategia busca ampliar el alcance de la asesoría a las familias interesadas en acceder a una vivienda propia.

¿La asesoría sobre subsidios de vivienda en Bogotá tiene algún costo?

No. La Secretaría Distrital del Hábitat recordó que la atención durante la toma de salas de ventas es gratuita, al igual que el resto de los servicios ofrecidos por la entidad. Por esta razón, los ciudadanos no necesitan pagar para recibir información sobre los programas distritales de vivienda ni para resolver inquietudes relacionadas con los trámites.

La SDHT también advirtió que ninguna persona está autorizada a cobrar dinero o solicitar favores en nombre de la entidad para asignar subsidios o facilitar procedimientos. Esta recomendación es importante para quienes buscan apoyo económico para comprar vivienda y necesitan verificar la información antes de entregar documentos o realizar pagos.

Las personas interesadas podrán aprovechar la visita de los asesores para preguntar por las condiciones de acceso a los subsidios, los documentos requeridos y las alternativas que podrían ajustarse a su situación. Sin embargo, recibir orientación durante la jornada no significa que el subsidio quede asignado automáticamente: el acceso a estos beneficios depende del cumplimiento de las condiciones establecidas para cada programa.

Para quienes están buscando vivienda nueva en Bogotá, la jornada del sábado representa una oportunidad para obtener información directamente en las salas de ventas seleccionadas y conocer mejor las opciones de apoyo distrital antes de avanzar con la compra.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*