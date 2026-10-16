De cinco días a unas horas: así están cambiando los pagos internacionales en Colombia

Mover dinero entre países para cubrir pagos en Colombia puede tomar varios días. Sin embargo, algunos casos reportados por Jeeves muestran cómo el uso de una infraestructura basada en stablecoins está reduciendo esa espera a una misma jornada.

Los resultados corresponden a operaciones empresariales que incluyen recepción de recursos desde Estados Unidos, pagos a proveedores y desembolsos de nómina. Según la plataforma, su adopción en el país abarca sectores como comercio electrónico, transporte, turismo, construcción y distribución.

¿Cómo pasaron los pagos de cinco días a una jornada?

Una empresa de dropshipping de consolas de videojuegos que utiliza Jeeves pasó de esperar cerca de cinco días para recibir dinero enviado desde Estados Unidos a liquidarlo el mismo día, de acuerdo con la compañía.

En otro caso, un negocio que recibe recursos del exterior para pagar proveedores colombianos redujo los tiempos de entre tres y cinco días a una sola jornada. Según la información divulgada, también eliminó aproximadamente US$250 mensuales en comisiones bancarias.

Los plazos, sin embargo, varían según la operación. Una compañía que mueve alrededor de US$200.000 mensuales para cubrir nómina en Colombia logró acreditar los recursos en dos días. Jeeves también reportó una tasa de cambio más favorable para los empleados que reciben salarios denominados en dólares.

¿Qué trae la nueva billetera de stablecoins?

En medio de esta expansión, Jeeves anunció una ronda de capital por US$110 millones, liderada por CoinFund, y el lanzamiento de una billetera propia de stablecoins que, según la plataforma, permitirá realizar pagos instantáneos a 190 países.

“Las empresas que eligen Jeeves son globales por naturaleza”, afirmó Dileep Thazhmon, fundador y CEO.

El anuncio incluye un módulo de cuentas por cobrar y una solución para hacer seguimiento al gasto en inteligencia artificial.

La compañía indicó que el volumen liquidado en stablecoins alcanzó un ritmo anualizado de US$1.500 millones, después de registrar una actividad prácticamente nula ocho meses antes. La cifra expresa una proyección anual del ritmo de operación y no el total movilizado durante ese periodo.