Bre-B tiene una novedad: esta es su nueva conexión de pagos

Enviar dinero entre Colombia y Venezuela empieza a parecerse cada vez más a una operación doméstica. La razón está en la conexión entre Bre-B, el sistema de pagos inmediatos colombiano, y el ecosistema de pagos venezolano, una integración puesta en marcha por la compañía de infraestructura tecnológica B2B Pago ASAP.

La apuesta apunta a resolver una de las principales barreras de las operaciones transfronterizas: la necesidad de crear mecanismos nuevos para mover recursos entre países.

En lugar de eso, la solución conecta infraestructuras que los usuarios ya utilizan, permitiendo transferencias desde Colombia hacia Venezuela mediante la interoperabilidad de ambos sistemas.

El movimiento cobra relevancia en un corredor donde existen flujos comerciales y financieros constantes entre empresas de los dos países. La operación también coincide con la expansión de los pagos inmediatos en Colombia tras la entrada en funcionamiento de Bre-B, infraestructura que permite transferencias entre distintas entidades financieras de manera inmediata y está disponible las 24 horas.

Venezuela, un mercado donde el efectivo pierde terreno

La integración llega a un país con un ecosistema de pagos altamente digitalizado. Según los datos entregados por Pago ASAP, 96 % de los pagos en Venezuela son digitales, con herramientas como las transferencias bancarias y Pago Móvil entre los mecanismos de uso cotidiano.

Para Freddy Genatios, director general de Pago ASAP, el desafío no consiste en introducir otra billetera o modificar los hábitos de los usuarios, sino en conectar los sistemas existentes. La compañía sostiene que esa interoperabilidad puede convertirse en una pieza clave para reducir fricciones en los pagos internacionales.

Más de USD 158 millones movidos en seis meses

Pago ASAP asegura que actualmente trabaja con más de 1.200 comercios en Latinoamérica, Chile, Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2026, procesó más de USD 30 millones en transacciones hacia Venezuela y otros USD 128 millones desde ese país.

La empresa plantea que la conexión entre Bre-B y los sistemas venezolanos podría ampliar progresivamente los casos de uso y facilitar nuevos flujos comerciales, bajo estándares de seguridad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

El objetivo de fondo es que enviar dinero entre ambos países deje de sentirse como una operación internacional y se acerque, cada vez más, a la experiencia de un pago local.