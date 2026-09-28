¿Se acabarán las monedas? Así están cambiando los pagos en Colombia

Pagar un café, una empanada o una compra pequeña ya no necesariamente implica buscar monedas para recibir las vueltas. En Colombia, las transferencias, los pagos inmediatos y los códigos QR están ganando espacio entre los pequeños comercios, aunque el efectivo todavía tiene un peso importante.

Los datos del Banco de la República muestran que 84,9 % de los micro y pequeños comercios recibe transferencias electrónicas dentro de la misma entidad financiera, mientras que 54,6 % acepta pagos inmediatos interoperados, es decir, entre diferentes entidades o proveedores de servicios de pago.

¿Los colombianos están dejando de usar las monedas?

Los datos muestran un cambio en la manera de pagar, pero no significan que las monedas o los billetes estén a punto de desaparecer.

De acuerdo con el Global Payments Report 2026, el efectivo representó durante 2025 alrededor del 32 % del valor de las transacciones presenciales en Colombia.

Al mismo tiempo, las billeteras digitales y los pagos cuenta a cuenta han ampliado sus espacios en las compras realizadas directamente en establecimientos.

La digitalización de los pagos está haciendo que la pregunta por las monedas para dar 'las vueltas' sea cada vez menos necesaria. Lo interesante de esta transformación es que no se limita a las grandes compras ni al comercio electrónico, explica Juan Pablo D’Antiochia, gerente general del negocio Enterprise de Global Payments para América Latina.

El cambio también se observa en los negocios de menor tamaño. Para muchos comercios, recibir una transferencia desde el celular se ha convertido en una alternativa frente al efectivo, especialmente en compras de bajo valor.

El Banco de la República encontró además que 37,5 % de los micro y pequeños comercios recibe más de la mitad de sus ventas mensuales mediante pagos electrónicos, una señal de que estas herramientas dejaron de estar concentradas únicamente en grandes establecimientos.

¿Qué medios de pago están ganando terreno en Colombia?

Las transferencias electrónicas son actualmente una de las principales alternativas para los pequeños comercios. A esto se suman los pagos inmediatos interoperados y las soluciones mediante códigos QR.

El avance de estos sistemas también está relacionado con la búsqueda de mayor facilidad al momento de pagar. Para una compra pequeña, el consumidor puede utilizar su celular y enviar el dinero directamente al comercio, sin necesidad de contar con el valor exacto en efectivo.

Otro elemento que está transformando este panorama es Bre-B, el sistema de pagos inmediatos interoperables del Banco de la República, que busca facilitar transferencias entre personas y comercios sin importar la entidad financiera utilizada.

La encuesta del Emisor también muestra que 29,4 % de los micro y pequeños comercios ya acepta pagos mediante QR interoperados, mientras las transferencias continúan teniendo una presencia significativa.

¿Desaparecerán las monedas en Colombia?

Por ahora, los datos no permiten afirmar que las monedas vayan a desaparecer. Lo que sí muestran es una transformación gradual en la forma de pagar.

Todavía convivimos con el efectivo, pero la experiencia de pagar está cambiando. La verdadera transformación ocurre cuando estas alternativas digitales dejan de sentirse como una novedad y empiezan a ser una opción natural para resolver una compra de cualquier tamaño, concluyó D’Antiochia.

El efectivo continúa siendo utilizado y conserva una participación importante en las compras presenciales. Sin embargo, cada vez existen más opciones digitales para resolver pagos cotidianos que antes dependían exclusivamente de billetes y monedas.

La discusión, por tanto, no parece ser si las monedas desaparecerán de un momento a otro, sino qué tan frecuente será utilizarlas en el comercio cotidiano a medida que los pagos digitales sigan expandiéndose.

En ese escenario, la tradicional pregunta “¿tiene sencillo?” podría escucharse cada vez menos, mientras las transferencias, los QR y los pagos inmediatos se convierten en alternativas habituales para comprar incluso productos de bajo valor.