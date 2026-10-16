¿Busca vuelos baratos? Aerolínea anunció tiquetes desde $47.500

JetSMART lanzó una nueva edición de su campaña SMART SALE, con tiquetes nacionales desde $47.500 e internacionales desde $540.400. La promoción estará disponible hasta el 23 de octubre de 2026 y permitirá planear viajes para los próximos meses, incluso hasta junio de 2027 en algunas rutas.

Quienes estén pensando en viajar durante las vacaciones de fin de año o en los primeros meses de 2027 tienen una nueva alternativa para comparar precios. JetSMART anunció una campaña promocional que busca incentivar la compra anticipada de tiquetes a destinos dentro y fuera de Colombia.

La aerolínea habilitó la edición de SMART SALE entre el 16 de octubre, a las 8:00 a. m., y el 23 de octubre, a la misma hora, según el horario colombiano. La promoción ofrece descuentos de hasta el 75 % en rutas nacionales y del 19 % en internacionales, de acuerdo con la compañía.

Las tarifas anunciadas comienzan en $47.500 para vuelos nacionales y $540.400 para internacionales. Sin embargo, los precios finales dependen del trayecto, las fechas seleccionadas y la disponibilidad de los cupos promocionales.

¿Cuáles son los destinos nacionales e internacionales desde $47.500?

Entre las rutas nacionales destacadas por JetSMART están Medellín–Cali, Bogotá–Cali, Bogotá–Medellín y Bogotá–Bucaramanga.

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En el mercado internacional, la aerolínea promociona trayectos como Cali–Antofagasta, Medellín–Punta Cana, Medellín–Buenos Aires y Medellín–Santiago de Chile, con tarifas anunciadas desde $540.400.

La empresa señala que los periodos disponibles para viajar varían según el destino y que, en algunas rutas, se extienden hasta el 20 de junio de 2027.

¿Hasta cuándo se pueden comprar los tiquetes promocionales?

Los usuarios podrán consultar y adquirir los tiquetes de SMART SALE hasta las 8:00 a. m. del viernes 23 de octubre de 2026, a través de la página oficial de la aerolínea.

Antes de pagar, es importante revisar las condiciones de cada tarifa, las fechas habilitadas, el equipaje incluido y los posibles cargos adicionales. Algunas de las rutas anunciadas también presentan precios acompañados de millas, por lo que se deben verificar los requisitos específicos de compra.

Con este anuncio, la aerolínea busca impulsar la planificación anticipada y ampliar las opciones de viaje para sus pasajeros. Según Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia, la iniciativa pretende facilitar que más personas organicen sus próximas escapadas y accedan a tarifas competitivas.

La promoción estará vigente durante siete días. Para quienes ya tienen un destino en mente, comparar el costo total del viaje y las condiciones de la tarifa será clave para determinar si la oferta se ajusta a su presupuesto.