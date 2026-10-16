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¿Busca vuelos baratos? Aerolínea anunció tiquetes desde $47.500

Reconocida aerolínea lanzó tiquetes desde $47.500: fecha límite para comprar.

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Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
01:13 p. m.
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JetSMART lanzó una nueva edición de su campaña SMART SALE, con tiquetes nacionales desde $47.500 e internacionales desde $540.400. La promoción estará disponible hasta el 23 de octubre de 2026 y permitirá planear viajes para los próximos meses, incluso hasta junio de 2027 en algunas rutas.

Quienes estén pensando en viajar durante las vacaciones de fin de año o en los primeros meses de 2027 tienen una nueva alternativa para comparar precios. JetSMART anunció una campaña promocional que busca incentivar la compra anticipada de tiquetes a destinos dentro y fuera de Colombia.

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La aerolínea habilitó la edición de SMART SALE entre el 16 de octubre, a las 8:00 a. m., y el 23 de octubre, a la misma hora, según el horario colombiano. La promoción ofrece descuentos de hasta el 75 % en rutas nacionales y del 19 % en internacionales, de acuerdo con la compañía.

Las tarifas anunciadas comienzan en $47.500 para vuelos nacionales y $540.400 para internacionales. Sin embargo, los precios finales dependen del trayecto, las fechas seleccionadas y la disponibilidad de los cupos promocionales.

¿Cuáles son los destinos nacionales e internacionales desde $47.500?

Entre las rutas nacionales destacadas por JetSMART están Medellín–Cali, Bogotá–Cali, Bogotá–Medellín y Bogotá–Bucaramanga.

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En el mercado internacional, la aerolínea promociona trayectos como Cali–Antofagasta, Medellín–Punta Cana, Medellín–Buenos Aires y Medellín–Santiago de Chile, con tarifas anunciadas desde $540.400.

La empresa señala que los periodos disponibles para viajar varían según el destino y que, en algunas rutas, se extienden hasta el 20 de junio de 2027.

¿Hasta cuándo se pueden comprar los tiquetes promocionales?

Los usuarios podrán consultar y adquirir los tiquetes de SMART SALE hasta las 8:00 a. m. del viernes 23 de octubre de 2026, a través de la página oficial de la aerolínea.

Antes de pagar, es importante revisar las condiciones de cada tarifa, las fechas habilitadas, el equipaje incluido y los posibles cargos adicionales. Algunas de las rutas anunciadas también presentan precios acompañados de millas, por lo que se deben verificar los requisitos específicos de compra.

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Con este anuncio, la aerolínea busca impulsar la planificación anticipada y ampliar las opciones de viaje para sus pasajeros. Según Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia, la iniciativa pretende facilitar que más personas organicen sus próximas escapadas y accedan a tarifas competitivas.

La promoción estará vigente durante siete días. Para quienes ya tienen un destino en mente, comparar el costo total del viaje y las condiciones de la tarifa será clave para determinar si la oferta se ajusta a su presupuesto.

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