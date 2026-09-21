Top 10 de las mejores aerolíneas del mundo, según los ‘World Airline Awards’ 2026

Singapore Airlines encabeza el top 10 de las mejores aerolíneas del mundo en 2026, según los World Airline Awards de Skytrax, un listado elaborado a partir de la opinión de pasajeros de diferentes países.

La clasificación evalúa aspectos de la experiencia de viaje como servicio, comodidad, limpieza, entretenimiento y atención durante el vuelo y en los aeropuertos.

¿Cuál es la mejor aerolínea del mundo en 2026?

Singapore Airlines se quedó con el primer lugar de los World Airline Awards 2026. La compañía fue destacada especialmente por su servicio al cliente, su propuesta gastronómica a bordo y su sistema de entretenimiento.

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Es la sexta ocasión en la historia de estos premios en la que la aerolínea de Singapur obtiene el reconocimiento principal.

El segundo puesto fue para Qatar Airways, que sobresalió por elementos como la comodidad, la gastronomía, el entretenimiento, el servicio y una flota relativamente joven.

El podio lo completó Cathay Pacific Airways, de Hong Kong. La compañía cuenta con una amplia red internacional y es miembro fundador de la alianza oneworld.

¿Cuáles son las 10 mejores aerolíneas del mundo?

El listado completo de Skytrax para 2026 quedó así:

Singapore Airlines — Singapur Qatar Airways — Catar Cathay Pacific Airways — Hong Kong ANA All Nippon Airways — Japón Turkish Airlines — Turquía Emirates — Emiratos Árabes Unidos Air France — Francia Hainan Airlines — China Japan Airlines — Japón Korean Air — Corea del Sur

ANA se ubicó cuarta y fue reconocida por su extensa operación nacional e internacional y su conexión entre Narita y Haneda, en Tokio. Turkish Airlines quedó quinta, con una red de más de 300 destinos.

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Emirates ocupó el sexto lugar y fue destacada por su flota y cobertura internacional. Air France apareció séptima, mientras Hainan Airlines quedó octava. Japan Airlines fue novena y Korean Air cerró el top 10.

¿Cómo se eligen las mejores aerolíneas?

Los World Airline Awards se basan en una encuesta internacional de satisfacción de pasajeros. Skytrax señala que las respuestas son revisadas para retirar votos duplicados o no válidos y que se aplica una ponderación para permitir comparaciones entre compañías de diferentes tamaños.

La participación es voluntaria y, de acuerdo con Skytrax, los pasajeros no reciben incentivos por votar ni las aerolíneas pagan para participar u obtener los premios.

El resultado deja nuevamente a las aerolíneas asiáticas con una presencia dominante en los primeros lugares: seis de las diez compañías del listado tienen su sede en Asia.

El ranking también muestra el peso de la experiencia del pasajero en una industria donde servicio, comodidad y conectividad son factores cada vez más relevantes.