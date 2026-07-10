Aerolínea colombiana anuncia nueva ruta directa entre Montería y Panamá: así será su operación

Desde el próximo 26 de octubre, los colombianos y especialmente las personas del Caribe colombiano tendrán una nueva alternativa para viajar a Panamá, uno de los destinos internacionales más apetecidos por los viajeros, no solo por sus imponentes edificios sino por su importancia a nivel comercial.

La aerolínea Satena anunció oficialmente la nueva ruta internacional que conectará a Montería con Ciudad de Panamá, marcando un antes y un después en la conectividad de la región Caribe, como lo anunciaron en su comunicado de prensa.

Así operará la nueva ruta internacional

Los días lunes, miércoles y viernes, desde el 26 de octubre de 2026, los viajeros podrán realizar esta ruta que conecta al Aeropuerto Los Garzones de Montería con el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá. "Esta nueva puerta internacional desde Montería representa una oportunidad histórica para impulsar el turismo, los negocios y el desarrollo económico de toda la región sabanera, abriéndola directamente al mercado global", afirmó la aerolínea.

Además de la importancia de Panamá como destino turístico y económico, su aeropuerto funciona como un punto estratégico para hacer conexiones hacia diferentes ciudades del mundo.

Los vuelos hacia Panamá están programados para despegar a las 9:55 de la mañana con una duración de vuelo aproximada de 1 hora y 4 minutos y con precio de promoción que inicia desde los $594.955.

El horario para la ruta Panamá-Montería está fijado a las 11:50 de la mañana con una duración aproximada de 59 minutos y con el mismo precio que se ofrece para el vuelo de ida.

Primera ruta internacional de Satena

Con el lanzamiento de la nueva ruta, la aerolínea colombiana ofrece su primer destino internacional y se espera que en las próximas semanas logren anunciar una nueva ruta que conecte directamente a Barranquilla con Nueva York.