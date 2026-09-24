Emiratos Árabes suspenden vuelos de aerolíneas iraníes por sanciones de Estados Unidos

Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves la suspensión, hasta nuevo aviso, de todos los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio, en respuesta a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el sector aeronáutico de Irán.

Emiratos suspende hasta nuevo aviso vuelos de compañías aéreas iraníes

La medida fue adoptada por la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos y comenzó a regir este jueves. Según las autoridades, la decisión está relacionada con las restricciones estadounidenses que afectan a las compañías aéreas iraníes y que limitan su capacidad para utilizar aeropuertos a nivel internacional.

Las nuevas sanciones de Estados Unidos fueron anunciadas este mes y abarcan al sector aeronáutico iraní. Washington también advirtió que tomaría medidas contra empresas extranjeras que continúen proporcionando asistencia a las aerolíneas afectadas.

Entre las restricciones se encuentra la prohibición de suministrar combustible y prestar determinados servicios operativos a aeronaves iraníes. Las compañías tuvieron hasta el miércoles 23 de septiembre para ajustarse a las nuevas disposiciones.

Aerolíneas iraníes cancelan vuelos internacionales

La entrada en vigor de las sanciones ya había provocado la cancelación de vuelos internacionales de algunas de las principales aerolíneas iraníes, luego de que varios países vecinos adoptaran restricciones para impedir la operación de sus aeronaves.

La decisión de Emiratos Árabes Unidos tiene especial impacto en las conexiones internacionales de Irán, debido a la importancia de Dubái como destino para las aerolíneas de ese país. Las compañías iraníes mantenían varios vuelos diarios entre Irán y la ciudad emiratí.

Turkmenistán también se sumó a los países que han restringido el ingreso de aeronaves iraníes, aumentando las dificultades para las compañías que buscan mantener sus rutas internacionales.

Sin embargo, algunas aerolíneas iraníes de menor tamaño continúan operando determinadas rutas hacia el exterior. Entre los destinos que todavía mantienen conexiones se encuentran China y Armenia.

China, en particular, ha rechazado plegarse a las presiones estadounidenses relacionadas con las sanciones contra Irán.

Irán cuenta con cerca de 30 compañías aéreas, que ahora enfrentan mayores restricciones para mantener sus operaciones internacionales debido a las nuevas medidas.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.