Tome nota: Las deudas por las que podrían embargarle su cuenta de Nequi o Daviplata

El uso de las billeteras digitales en Colombia ha dejado de ser una alternativa tecnológica para convertirse en el eje central de la economía diaria de millones de ciudadanos. Plataformas como Nequi y Daviplata facilitan transacciones inmediatas, pagos de servicios y recepción de salarios.

Sin embargo, su masificación ha traído consigo una realidad jurídica que muchos usuarios desconocían: al estar vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y operar legalmente bajo la categoría de depósitos de bajo monto o cuentas de ahorro, estas plataformas están sujetas a las mismas normas de retención y embargos que la banca tradicional.

Contrario al mito popular de que el dinero en estas aplicaciones es "invisible" para las autoridades, la ley colombiana faculta a jueces y entidades estatales para emitir órdenes de congelamiento de fondos ante ciertos incumplimientos financieros.

Las deudas que ponen en riesgo su saldo digital

Las billeteras digitales no se congelan por un simple retraso de días en una tarjeta de crédito, sino mediante procesos formales ejecutados por autoridades competentes. Las obligaciones que con mayor frecuencia derivan en estas medidas cautelares son:

Procesos por alimentos: Las deudas derivadas del incumplimiento de cuotas alimentarias (para hijos o adultos mayores protegidos) son las más estrictas. En estos casos, un juez de la República puede ordenar el embargo total de los fondos, sin importar el monto guardado en la aplicación.

Deudas con el Estado y cobros coactivos: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las secretarías de hacienda municipales (por deudas del impuesto predial o vehicular) y las secretarías de tránsito (por fotomultas o comparendos sin pagar) tienen la potestad de ordenar embargos directos sin necesidad de intervención judicial previa.

Obligaciones con cooperativas y fondos de empleados: Por legislación especial en Colombia, los compromisos financieros adquiridos con el sector solidario cuentan con una prioridad jurídica alta, permitiendo la afectación de cuentas y depósitos para saldar la mora.

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Demandas ejecutivas de la banca y particulares: Si usted incumple contratos de arrendamiento, letras de cambio o créditos bancarios tradicionales, el acreedor puede iniciar un proceso ejecutivo ante un juez civil para exigir el embargo de sus bienes y cuentas, incluidas las plataformas digitales.

¿Qué hacer si le congelan la cuenta?

Si un usuario encuentra su saldo bloqueado bajo el concepto de embargo, debe saber que ni Nequi ni Daviplata realizan el bloqueo por voluntad propia, sino que actúan en estricto cumplimiento de una orden legal.

El camino para solucionar esta situación requiere identificar primero qué entidad ordenó la medida (información que la misma plataforma debe suministrar). Posteriormente, el ciudadano deberá comparecer ante dicha autoridad —ya sea el juzgado o la entidad de tránsito/impuestos— para gestionar un acuerdo de pago o demostrar si existió un error en el procedimiento.

Solo una vez que la autoridad emita la orden formal de desembargo y la notifique al correo de requerimientos judiciales de la entidad financiera, la aplicación procederá a liberar los fondos para su uso habitual.