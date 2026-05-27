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Nequi explica cómo convertir el celular en datáfono para recibir pagos con tarjeta

Nequi explicó cómo los usuarios pueden convertir su celular en datáfono para recibir pagos con tarjeta. Conozca los requisitos, límites y cómo activar la función.

Nequi-datafonos
Foto: Nequi

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
01:39 p. m.
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Cada vez más negocios en Colombia buscan alternativas rápidas y económicas para recibir pagos digitales. Ante el aumento de compras con tarjeta y pagos sin contacto, Nequi explicó cómo los usuarios pueden convertir su celular en un datáfono sin necesidad de comprar equipos adicionales.

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La herramienta está disponible a través de la app Nequi Negocios y permite que emprendedores, tiendas y pequeños comercios acepten pagos con tarjetas débito y crédito directamente desde un celular Android compatible con tecnología NFC.

Con esta opción, los clientes únicamente deben acercar su tarjeta o dispositivo móvil al teléfono del vendedor para realizar el pago en segundos.

¿Cómo convertir el celular en datáfono con Nequi?

El proceso para habilitar esta función es sencillo y se realiza desde la aplicación Nequi Negocios.

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Primero, el usuario debe descargar la app y completar el registro correspondiente. Luego, deberá activar la opción para recibir pagos con tarjeta dentro de la plataforma.

Después de eso, solo tendrá que ingresar el valor de la compra y acercar la tarjeta o celular del cliente a la parte trasera del dispositivo Android, especialmente entre la cámara y el centro del equipo, donde normalmente se encuentra el lector NFC.

Una vez aprobado el pago, el dinero llegará directamente a la cuenta del negocio.

Requisitos y límites para recibir pagos con tarjeta desde el celular

Nequi informó que esta herramienta permite recibir pagos con tarjetas Visa y Mastercard, tanto débito como crédito.

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Además, existen algunos límites establecidos:

  • Monto mínimo por transacción: $1.500
  • Monto máximo por transacción: $250.000
  • Tope diario permitido: $10.000.000.

La aplicación también permite aceptar pagos desde billeteras digitales instaladas en celulares o relojes inteligentes.

Y es que uno de los requisitos más importantes es contar con un celular Android que tenga tecnología NFC y conexión a internet estable.

Entre las ventajas destacadas por la plataforma están la posibilidad de vender desde cualquier lugar, evitar gastos en datáfonos físicos y ofrecer más opciones de pago a los clientes.

Además de los pagos con tarjeta, Nequi Negocios también permite cobrar por QR y links de pago, facilitando el control de ventas desde una sola aplicación.

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