Nequi explica cómo convertir el celular en datáfono para recibir pagos con tarjeta

Cada vez más negocios en Colombia buscan alternativas rápidas y económicas para recibir pagos digitales. Ante el aumento de compras con tarjeta y pagos sin contacto, Nequi explicó cómo los usuarios pueden convertir su celular en un datáfono sin necesidad de comprar equipos adicionales.

La herramienta está disponible a través de la app Nequi Negocios y permite que emprendedores, tiendas y pequeños comercios acepten pagos con tarjetas débito y crédito directamente desde un celular Android compatible con tecnología NFC.

Con esta opción, los clientes únicamente deben acercar su tarjeta o dispositivo móvil al teléfono del vendedor para realizar el pago en segundos.

¿Cómo convertir el celular en datáfono con Nequi?

El proceso para habilitar esta función es sencillo y se realiza desde la aplicación Nequi Negocios.

Primero, el usuario debe descargar la app y completar el registro correspondiente. Luego, deberá activar la opción para recibir pagos con tarjeta dentro de la plataforma.

Después de eso, solo tendrá que ingresar el valor de la compra y acercar la tarjeta o celular del cliente a la parte trasera del dispositivo Android, especialmente entre la cámara y el centro del equipo, donde normalmente se encuentra el lector NFC.

Una vez aprobado el pago, el dinero llegará directamente a la cuenta del negocio.

Requisitos y límites para recibir pagos con tarjeta desde el celular

Nequi informó que esta herramienta permite recibir pagos con tarjetas Visa y Mastercard, tanto débito como crédito.

Además, existen algunos límites establecidos:

Monto mínimo por transacción: $1.500

Monto máximo por transacción: $250.000

Tope diario permitido: $10.000.000.

La aplicación también permite aceptar pagos desde billeteras digitales instaladas en celulares o relojes inteligentes.

Y es que uno de los requisitos más importantes es contar con un celular Android que tenga tecnología NFC y conexión a internet estable.

Entre las ventajas destacadas por la plataforma están la posibilidad de vender desde cualquier lugar, evitar gastos en datáfonos físicos y ofrecer más opciones de pago a los clientes.

Además de los pagos con tarjeta, Nequi Negocios también permite cobrar por QR y links de pago, facilitando el control de ventas desde una sola aplicación.