¿Cuáles son los principales cambios en la reforma tributaria?

La reforma tributaria sigue siendo tema de debate en el Congreso de la República. El nuevo texto hace claridad en el cobro, por ejemplo, de impuesto a las panaderías. Solo se cobrará a aquellas que tengan ventas por encima de los $34 millones de pesos mensuales en panes. No hay excepción para el producto industrial.

Para quienes evaden impuestos el texto quedó así: por primera vez pagará el monto de evasión, si reincide paga una multa del 50% del monto que no pagó en impuestos y pagar cárcel entre 48 y 120 meses.

El impuesto a las empresas petroleras será de máximo 15%, dependiendo del valor del petróleo de los últimos 10 años, mientras que para el carbón la tarifa máxima será de 10%.

Para hablar de estos ajustes y los nuevos cambios que se han generado en la reforma tributaria, Noticias RCN habló con el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal.

¿Cuáles son los principales puntos que no los convencen?

He logrado concertar algunos puntos en los últimos días. Por ejemplo, mantener todos los beneficios para el sector cultural, no solo para la parte cinematográfica, que había quedado así en la ponencia para el segundo debate, pero se puede ampliar para el sector cultural. Se consiguen otros logros como no gravar las pensiones, no gravar impuestos a las donaciones. Sin embargo, todavía tenemos algunas preocupaciones como los impuestos a los alimentos, cuando tenemos la inflación más alta del siglo y el dólar más caro de la historia. Temas como estos corresponden a líneas roja

¿Cómo ve el sector minero energético?

Tenemos que buscar la manera de mesurar este tipo de formas de gravar, porque están afectando, finalmente, a mediano y a largo plazo, porque se convierten en unas cargas absolutamente complejas que van a afectar la inversión. La Asociación Colombiana de Petróleo dice que este tipo de impuestos lo que van a significar es una reducción del 30 por ciento de la inversión y con eso la producción. Esto significa comida para hoy, hambre para mañana.

¿Hay ambiente para tramitar la reforma tributaria y podría quedar en un recaudo de cuánto?

Nosotros como partido nos hemos propuesto sacar adelante estas líneas rojas y evitar agobiar más los bolsillos de los colombianos, que ya tienen suficiente y están pasando por un momento bastante complejo de alza en los precios. El próximo año, el pronóstico de un crecimiento muy débil y de altos precios. En el Partido Liberal tomaremos este martes una única decisión.