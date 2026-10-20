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Los retos en el ajuste fiscal del país tras la aprobación del Presupuesto General 2027

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, indicó cuáles serán los retos después de que el Congreso aprobara el PGN.

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
01:00 p. m.
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El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 por 634.9 billones de pesos. La Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto que había pasado por el Senado, con ajustes puntuales.

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En algunos sectores de la opinión pública, esta decisión fue considerada como el primer triunfo legislativo para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

¿Primera victoria legislativa para el gobierno?

El presupuesto aprobado tuvo un aumento superior a los 60 billones de pesos en comparación con el proyecto inicial que propuso el gobierno saliente. El incremento responde a la deuda, la cual aumentó en $ 30 billones de pesos.

Noticias RCN conversó con Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, quien hizo un análisis del monto aprobado y las partidas destinadas.

“Realmente el reto es en lo que viene, que es justamente en esa ley de rescate o de emergencia fiscal, porque los mercados están muy a la expectativa de cuál va a ser ese plan de ajuste”, aseguró Mejía al enfatizar la importancia que tendrá para las finanzas nacionales el recorte de gasto y el fortalecimiento de los ingresos.

La deuda y el déficit

Cabe mencionar que el gobierno enfrenta un desfinanciamiento de casi nueve puntos del PIB, lo cual obliga prácticamente a un ajuste fiscal que podría oscilar entre los 30 y 40 billones de pesos.

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Frente a esto, Mejía indicó que los mercados no proyectan una solución inmediata: “Lo que están esperando es una hoja de ruta que permita dar con toda claridad cuánto va a ser el déficit fiscal del próximo año”.

La complejidad del ajuste fiscal no se subestima, debido a que implica decisiones difíciles que afectan a sectores clave y a intereses políticos y regionales. Mejía describió el panorama como muy difícil, pero absolutamente necesario.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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