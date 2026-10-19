Presupuesto de $635 billones entra en su último debate mientras crecen alertas por el ajuste fiscal que necesitará el país

La definición de la distribución del Presupuesto General de la Nación para 2027 entró en su fase decisiva en el Congreso, en medio de advertencias sobre la necesidad de un fuerte ajuste fiscal para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.

Así lo señaló César Pabón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, quien aseguró en Noticias RCN que, aunque el monto total del presupuesto ya quedó fijado en $635 billones, la discusión sobre cómo financiarlo apenas comienza.

Según explicó el analista, la importancia del debate radica en que el Legislativo definirá cómo se distribuirán los recursos entre las distintas carteras del Estado y qué impacto tendrá esa asignación sobre la economía nacional y el bolsillo de los ciudadanos.

Pabón indicó que el presupuesto presentado por el Gobierno supera la propuesta inicial y responde al reconocimiento de gastos que anteriormente no estaban incorporados en las cuentas públicas.

Un ajuste de $45 billones que no resolvería todo el déficit

Pabón advirtió que, una vez aprobado el presupuesto, el principal desafío será concretar el ajuste fiscal anunciado por el Gobierno. De acuerdo con sus cálculos, el Ejecutivo ha planteado un recorte cercano a los $45 billones, equivalente a entre 2 y 2,2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, sostuvo que ese esfuerzo sería insuficiente frente a la magnitud del problema fiscal. El economista explicó que, bajo las proyecciones actuales, el déficit del Gobierno Nacional Central podría alcanzar el 9,4 % del PIB, una cifra que calificó como la más alta de la historia republicana del país.

“El sinceramiento de las cuentas” era necesario, afirmó, pero advirtió que deja a Colombia frente a un panorama “fiscalmente hablando catastrófico”. Incluso si se materializa el ajuste planteado por el Gobierno, señaló que el déficit seguiría alrededor de 7,5 puntos del PIB, un nivel que consideró históricamente elevado.

El director de investigaciones económicas de Corficolombia agregó que la persistencia de déficits elevados obliga al país a aumentar su endeudamiento, lo que incrementa el pago de intereses y reduce el margen de maniobra para financiar otras necesidades.

“Cada vez más tenemos que destinar más plata para los intereses”, señaló, al tiempo que alertó sobre el impacto que esto puede tener en la confianza de inversionistas y mercados.

FMI entra en escena y pide disciplina en las cuentas públicas

Frente a la posibilidad de financiar las necesidades del Estado sin una nueva reforma tributaria, Pabón reconoció que el escenario es complejo, aunque considera que Colombia aún conserva credibilidad internacional gracias a su historial de cumplimiento de obligaciones financieras.

El economista destacó que ya existen conversaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que describió como el “adulto responsable” en este tipo de coyunturas. A su juicio, el principal mensaje del organismo multilateral será exigir una reducción efectiva del gasto público antes de contemplar nuevas alternativas de financiamiento.

Pabón indicó que, si los recortes no resultan suficientes, el país podría verse obligado a discutir nuevas fuentes de ingresos, incluida una reforma tributaria. No obstante, advirtió que cualquier eventual reforma debería evitar seguir concentrando mayores cargas sobre las empresas y los trabajadores formales.

Además, planteó que todas las alternativas para enfrentar la crisis fiscal deben permanecer sobre la mesa, incluida la eventual venta de activos estatales. Sin embargo, insistió en que la prioridad debe ser reducir los gastos no esenciales y construir consensos entre el Gobierno y el Congreso.

Finalmente, subrayó que el problema fiscal ya tiene efectos directos sobre los ciudadanos, pues influye en variables como las tasas de interés, el acceso al financiamiento y la confianza de los inversionistas.

Por ello, calificó la discusión presupuestal y el posterior ajuste fiscal como “la conversación más sensible” que enfrentará Colombia en los próximos meses para recuperar la confianza en la economía.