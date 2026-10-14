Min. Trabajo y Sena se unen a Comfacor para impulsar empleo formal en Córdoba

La Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor) se unirá al Ministerio del Trabajo y SENA con el fin de fortalecer e impulsar las oportunidades de empleo en el departamento de Córdoba; cada una de las entidades, a través de sus capacidades, buscarán desarrollar de la mejor manera las necesidades laborales de la región.

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El objetivo de la articulación será "fortalecer la formación, el emprendimiento y el cumplimiento de la normativa laboral en el departamento", informaron a través del comunicado oficial; además, la mejora en las condiciones sociales y económicas, será otro de los propósitos que buscarán cumplir las tres entidades.

Min. Trabajo, SENA y Comfacor juntos por el empleo formal en Córdoba

Los aportes que cada una de las entidades que harán parte de la articulación tendrán en la iniciativa, ya están definidos: el Ministerio del Trabajo acompañará la implementación de orientación laboral; SENA aportará su oferta de formación y certificación de competencias y Comfacor contribuirá con los servicios de empleo.

"Esta articulación en Córdoba demuestra que, cuando unimos capacidades y trabajamos con objetivos comunes, podemos acercar soluciones concretas a los territorios", afirmó Natalia López, ministra del Trabajo.

Dentro de la agenda también se tienen programadas jornadas de capacitación, orientación a empresarios y acompañamiento a emprendedores, ya que, según la ministra del Trabajo, las entidades cumplen un rol fundamental al momento de lograr la formalización laboral.

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Tres mujeres lideran la iniciativa

María Paula Milanés, directora territorial del Ministerio del Trabajo; Tatiana López, directora regional del SENA y Yolima Botía, directora administrativa de Comfacor, son las encargadas de liderar el proyecto que pondrá a Córdoba en la conversación por nuevas oportunidades sociales y económicas.