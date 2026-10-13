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DAVIbank confirma fecha de integración con Davivienda

Se estima que un aproximado de 3.5 millones de usuarios pasarán de un banco a otro.

DAVIbank confirma fecha de integración con Davivienda
Foto: Google Maps | DAVIbank

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
02:01 p. m.
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El banco DAVIbank ha informado este martes 13 de octubre que la fecha efectiva para la integración de las operaciones con el banco Davivienda quedó programada para el próximo 1ro de noviembre de 2026.

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La confirmación se hace después de una reunión en la que se obtuvieron las autorizaciones correspondientes para transferir a Davivienda todos los activos, pasivos y contratos relacionados con el negocio financiero y bancario de DAVIbank.

Integración de Davibank y Davivienda

Javier Suárez, presidente de Davivienda, confirmó que con la autorización recibida, la operación del banco crecerá en un 30% y se estima un valor de $30 billones una vez se realice la cesión de los activos.

Una de las preguntas más frecuentes de los clientes es si podrán seguir usando las mismas aplicaciones digitales y red de oficinas, y la buena noticia es que no habrá ningún tipo de cambio en estos aspectos y los usuarios no tendrán que acercarse a ningún punto presencial a realizar algún tipo de cambio.

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Cobertura de Davivienda en Colombia

Con la integración de las entidades, Davivienda se consolida como una de las entidades bancarias con más fuerza en el país y serán casi 600 oficinas y sucursales a nivel nacional las que estarán disponibles para los más de 3.5 millones de usuarios que pasarán a ser parte de Davivienda; además, la cobertura de cajeros en el país llegará a 2.800, aproximadamente.

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