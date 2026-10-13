Suspenden cobro a la carga en Buenaventura y abren discusión sobre competitividad y logística portuaria

La decisión de no aplicar el Decreto 0338 de 2026, que contemplaba un cobro por cada vehículo de carga de importación y exportación que ingresara o saliera de Buenaventura, fue recibida con alivio por los gremios empresariales y de comercio exterior.

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Sin embargo, los representantes del sector advirtieron que la suspensión de la medida debe dar paso a una discusión de fondo sobre los problemas de movilidad, seguridad y competitividad que enfrenta el principal puerto del país.

Carlos Eduardo Farfán, presidente del Consejo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), destacó que la decisión representa una “excelente noticia” para el sector productivo, aunque insistió en que las dificultades que originaron la iniciativa siguen vigentes y requieren soluciones conjuntas.

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“El principal puerto de ingreso y salida de mercancías del país requiere recursos” para mejorar la movilidad y la seguridad de las operaciones que allí se desarrollan, explicó el dirigente gremial.

Una medida que no entrará en vigencia

Farfán señaló que la gobernadora entregó una noticia positiva al confirmar que el Decreto 0338, expedido el pasado 26 de agosto por la Alcaldía Distrital de Buenaventura, “no se va a aplicar”.

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No obstante, afirmó que el debate no debe terminar con la suspensión del cobro. Según indicó, es necesario abordar las problemáticas que afectan a la ciudad y al funcionamiento portuario, entre ellas las dificultades de seguridad, movilidad y el impacto que las operaciones de comercio exterior generan sobre la vida cotidiana de los habitantes.

“Esto no debe quedar allí”, afirmó, al señalar que se deben construir alternativas para resolver las situaciones que dieron origen a la propuesta.

En ese sentido, anunció que se buscará reactivar una mesa de trabajo liderada por la Andi como secretaría técnica, con el objetivo de hacer más eficiente la operación logística y reducir los efectos que esta tiene sobre la ciudad.

Gremios piden soluciones conjuntas para Buenaventura

El presidente del CIEV aseguró que la solución pasa por un trabajo articulado entre empresarios, importadores, exportadores y autoridades nacionales y territoriales, que permita fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones para los bonaverenses.

“Buenaventura merece tener tranquilidad, buenas vías e inversión”, expresó, al tiempo que hizo un llamado para que todos los actores del ecosistema portuario contribuyan a la construcción de soluciones duraderas.

Farfán también resaltó que el Ministerio de Transporte ha venido impulsando mecanismos de coordinación y seguimiento tras el terremoto del pasado 10 de agosto, lo que ha permitido mantener la continuidad de las actividades portuarias.

Sin embargo, señaló que el reto ahora es consolidar una mesa técnica con participación de todos los actores de la cadena logística para impulsar mayores niveles de eficiencia y competitividad. “Todos [debemos] caminar para el mismo lado buscando soluciones, eficiencias y competitividad para la región”, sostuvo.

Por su parte, Gloria Lucía Villegas, presidenta ejecutiva de la Asociación de Comercio Exterior (Adicomex), celebró la decisión de frenar la entrada en vigor del decreto al considerar que habría elevado los costos logísticos de las empresas.

“Es una gran noticia”, aseguró la dirigente, quien agradeció las gestiones realizadas por la gobernadora para evitar la aplicación del cobro.

Villegas afirmó que el sector comprende las necesidades de Buenaventura y manifestó la disposición de los gremios para acompañar iniciativas que contribuyan al desarrollo de la ciudad.

Según indicó, el propósito es que los empresarios no solo se consideren usuarios de la terminal marítima, sino también “usuarios de Buenaventura”, comprometidos con su fortalecimiento y bienestar.