¿Cree que la edad es un límite para emprender? Este monólogo dice todo lo contrario

La edad es la excusa que muchas personas utilizan para desistir de su idea de negocio. Sin embargo, Lizzette Díaz, una periodista barranquillera radicada en Houston, Texas, a través de un monólogo teatral rompe el paradigma de la edad para cumplir sueños.

Lizzette desde hace más de 15 años se fue del país en búsqueda de su sueño americano.

Con su experiencia en el periodismo, decidió emprender en campos cómo el marketing y el emprendimiento. Hoy es una mentora de emprendedores reconocida en Texas.

En su trayectoria se encontró con que el miedo a la edad era un limitante para quienes quieren emprender y fue ahí cuando nació una nueva aventura, el monólogo “Felizmente Tona”.

¿Cómo nació el monólogo “Felizmente Tona”?

La vejez es unos de los temores más grandes que enfrentan los seres humanos y fue el punto de partida para que Lizzette Díaz escribiera inicialmente el libro "Felizmente Cuarentona", una invitación para que las mujeres sigan creciendo, pensando en grande y dejando atrás todos los limitantes como la edad.

¿Cuál es el mensaje que le envías a las personas, cómo las invitas a que den ese paso?

“Yo creo que uno de los temores más grandes que enfrentamos los seres humanos es el miedo a envejecer y eso no tiene realmente género. Yo pienso que después de haber escrito el libro y después de haber hecho este monólogo, me he dado cuenta de que ese temor a hacernos viejos es una cosa más común de lo que nosotros nos imaginamos”, señaló Díaz.

Adicionalmente, agregó que “muchas veces este miedo a envejecer es porque nos damos cuenta de que hemos dejado de hacer la mayoría de las cosas por las que venimos a este mundo. Vivimos amargados, quejándonos todo el tiempo de lo que no somos y no nos detenemos un momento a pensar en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser, en desarrollar todas esas potencialidades, que Dios nos regaló. El monólogo te reconcilia contigo mismo, te invita a mirarte adentro, a buscar lo que hay dentro de ti, qué te hace feliz y básicamente, en diez mandamientos, es invitarte a que seas feliz, no importa las circunstancias que estés atravesando”.

¿Cómo derribar esos miedos?

“Primero, planteándolos, es decir, cuestionarte cuáles son tus miedos. Siendo sincero contigo mismo, dejas las excusas, por ejemplo, que las circunstancias, que el país, que la inflación, que el Gobierno, que es todo el mundo el que tuvo la culpa y no asumes la responsabilidad, pues estamos mal, o sea, el primer paso es asumir esa responsabilidad: está circunstancia es real, ahora que me corresponde a mí hacer con esta circunstancia”, señaló.

¿Cómo y por qué decides hacer un monólogo?

“Lo empecé después de escribir el libro hace cinco años. Una vez terminé el libro dije, pero por qué no hacer algo más. Yo pensé darle el libreto del monólogo a una actriz muy famosa, que lo viera, pero mi esposo en esos momentos era mi asesor y me dijo no, eso lo tienes que hacer tú, esto eres tú, más nadie va a poder decir esto porque es tu experiencia, es tu vida. Llegó la pandemia, murió mi esposo, pasaron infinidades de cosas y eso estaba allí. El año pasado estuvo aquí un amigo, actor y director, leyó el libreto y dijo yo creo que sí lo podemos hacer, así que salí de mi zona de confort, comencé a estudiar cómo ponerme en un escenario, a decir 50 minutos, una historia sin aburrir a la gente”.