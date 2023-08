“No estamos pidiendo renegociación en este momento”: ministro de Comercio sobre TLC con EE. UU.

Dos días después de que el presidente Gustavo Petro anunciara públicamente el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el ministro de Comercio, Germán Umaña, se refirió al tema y aclaró que no se ha presentado una solicitud formal, sino la Cartera se encuentra en un proceso de revisión que tomará varios meses antes de presentar sus conclusiones.

No hay tal drama que se está armando en esa materia porque no estamos pidiendo renegociación en este momento, si no que estamos pidiendo equilibrio y negociación de esos equipos de la comisión administradora