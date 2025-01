Nequi avisó a sus usuarios: atención al día y horario en el que la app no tendrá acceso

Nequi, una de las billeteras digitales más populares de Colombia, con más de 20 millones de usuarios, anunció una pausa temporal en su servicio para el próximo domingo 19 de enero de 2025.

Según comunicó la entidad, la suspensión será necesaria para realizar una actualización en la aplicación y garantizar un mejor servicio en el futuro.

La actualización se llevará a cabo desde las 2:30 a. m. hasta las 4:30 a. m., (dos horas) un horario en el que usualmente se realizan pocas transacciones en el país. Durante este lapso, los usuarios no podrán acceder a la aplicación ni realizar operaciones como transferencias, pagos o consultas de saldo.

Nequi informó que el objetivo de este mantenimiento es mejorar la experiencia del usuario y optimizar el funcionamiento de su plataforma. Además, hizo un llamado a los clientes para que tengan en cuenta este horario y programen sus transacciones fuera del rango de tiempo mencionado.

La empresa enfatizó que este tipo de actualizaciones son esenciales para mantener la estabilidad y seguridad de la plataforma. También busca incorporar mejoras tecnológicas que permitan a los usuarios disfrutar de una experiencia más ágil y confiable.

"En la madrugada del domingo 19 de enero, entre las 2: 30 a.m. y 4:30 a.m. haremos una actualización en nuestra app y no habrá acceso a ella. Trabajamos para acompañarte en tu día a día. estas actividades nos ayudan a mejorar para ti".