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Aplazaron pago de subsidio clave para colombianos en el mes de junio: beneficia a más 500 mil hogares

Estas son las nuevas fechas de pago para miles de colombianos.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
08:17 a. m.
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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó una modificación en el calendario de transferencias monetarias para los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. El inicio del tercer ciclo de pagos, que estaba previsto para los primeros días del mes, fue reprogramado.

Esta medida afecta de forma directa a más de 700.000 hogares en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, quienes se encuentran a la espera de estos recursos económicos.

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De acuerdo con la información oficial emitida por la entidad, el cambio en las fechas obedece a un cruce técnico de bases de datos que aún se encuentra en desarrollo. Específicamente, el DPS está procesando la información de supervivencia de los beneficiarios, un reporte indispensable que suministra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuándo se entregará el pago de estos subsidios ?

A partir del 16 de junio, las familias que califiquen para este ciclo recibirán los montos correspondientes. Para el caso de Renta Ciudadana, bajo la línea de Valoración del Cuidado (enfocada en hogares con niños menores de 6 años o personas con discapacidad), las transferencias pueden ser de hasta 500.000 pesos. Por su parte, la Devolución del IVA busca aliviar el impacto de este impuesto en los gastos diarios de los hogares más vulnerables.

La distribución de estos subsidios se mantendrá bajo la modalidad de giro postal tradicional. Los beneficiarios podrán reclamar su dinero a través de las redes aliadas de SuperGiros y SuRed, que cuentan con cobertura en los diferentes municipios del país.

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El Gobierno Nacional recordó a los ciudadanos que todos los trámites de consulta de listados, verificación de giros y actualizaciones de datos en el Sisbén son completamente gratuitos y se deben realizar de manera autónoma, sin recurrir a intermediarios externos para evitar posibles estafas.

Si necesitas que profundice en los canales de consulta para que las familias verifiquen su estado o los montos exactos por programa, dime y con gusto lo detallo.

Links para saber si aplica a estos programas

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