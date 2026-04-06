Explican a colombianos cómo reclamar dinero de aportes a pensión sin haberse jubilado

El sistema de seguridad social en Colombia exige el cumplimiento de ciertos requisitos obligatorios para que los ciudadanos accedan a una pensión de vejez. Sin embargo, un alto porcentaje de trabajadores llega a la edad de jubilación sin cumplir con el tiempo total de cotización exigido por la ley.

Si usted se encuentra en esta situación, la normativa vigente le permite solicitar la devolución de los dineros aportados.

En primera medida, vamos a explicar que son los aportes de pensión. Los aportes a pensión son pagos obligatorios que realizan los trabajadores dependientes (en conjunto con sus empleadores) e independientes durante su vida laboral. El objetivo es acumular recursos para financiar un pago mensual en la vejez.

En Colpensiones, para obtener una pensión de vejez se deben cumplir de forma obligatoria dos condiciones:

Edad: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Semanas cotizadas: Un mínimo de 1.300 semanas de trabajo registradas en el sistema.

Si un ciudadano cumple la edad requerida pero no alcanza el número de semanas, el sistema no le otorgará la pensión mensual.

Aportes de pensión: cómo reclamarlos sin haberse jubilado

Cuando el ciudadano ya tiene la edad de retiro (57 años mujeres / 62 años hombres), no cuenta con las 1.300 semanas y manifiesta la imposibilidad de seguir cotizando al sistema, tiene derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de vejez.

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Este mecanismo consiste en la devolución total del dinero que el trabajador aportó a lo largo de los años. Colpensiones calcula los montos totales y los actualiza con la inflación de la moneda actual para proceder a realizar un único pago al ciudadano.

¿Quiénes y qué requisitos se necesitan para acceder a ello?

En primera medida, el ciudadano debe descargar su historial de semanas cotizadas desde la oficina virtual de Colpensiones para constatar que todos los periodos trabajados estén correctamente registrados.

Para ello, este debe cumplir con cierta documentación: Cédula de ciudadanía original, formulario de solicitud de Indemnización Sustitutiva (suministrado por Colpensiones), declaración juramentada donde el ciudadano manifiesta que no se encuentra en capacidad de seguir cotizando y certificación bancaria (con vigencia no mayor a 30 días) para el depósito del dinero.

Los documentos pueden presentarse de manera presencial en cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) a nivel nacional, o de forma digital a través de la sede electrónica de la entidad.

Una vez radicada la solicitud, Colpensiones dispone de los plazos legales vigentes para evaluar el caso, emitir la resolución aprobatoria y efectuar la transferencia de los fondos a la cuenta bancaria del solicitante. Cabe aclarar que recibir este dinero implica el retiro definitivo del sistema de pensiones.