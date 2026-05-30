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Últimos días para acceder a los subsidios de vivienda en Bogotá: así puede inscribirse

El 1 de junio vence el plazo para inscribirse a los subsidios de vivienda de ‘Mi Casa en Bogotá 2026’. Conozca los requisitos, quiénes pueden participar y cómo hacer el registro.

Últimos días para acceder a los subsidios de vivienda en Bogotá: así puede inscribirse
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
04:57 p. m.
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Varias familias en Bogotá tienen sus ojos puestos en una de las oportunidades más importantes del año para acceder a vivienda propia.

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La Secretaría Distrital del Hábitatrecordó que este 1 de junio vence el plazo para inscribirse a la Gran Feria de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá 2026’, una estrategia que busca acercar a los ciudadanos a subsidios, constructoras, entidades financieras y cajas de compensación en un mismo lugar.

La feria se realizará del 2 al 4 de julio y hace parte de la iniciativa ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’, con la que el Distrito espera facilitar el acceso a soluciones de vivienda para hogares que aún no cuentan con casa propia.

¿Quiénes pueden acceder a los subsidios de ‘Mi Casa en Bogotá’?

La convocatoria contempla más de 5.000 cupos para programas como ‘Oferta Preferente’ y ‘Reactiva tu Compra’, considerados actualmente como dos de las principales apuestas de apoyo habitacional en la capital.

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Para participar, los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos. Entre ellos, residir actualmente en Bogotá, no ser propietarios de vivienda en ninguna parte del país y tener ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales.

La secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, invitó a los ciudadanos a no dejar pasar esta oportunidad.

“Queremos recordarles a los bogotanos que esta feria está diseñada exclusivamente para ellos. No dejen pasar esta oportunidad única. En un solo espacio encontrarán a las constructoras, los bancos y toda la asesoría necesaria para hacer realidad el sueño de tener vivienda propia”, señaló la funcionaria.

Así puede realizar la inscripción antes del cierre

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del portal oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat. Allí los ciudadanos pueden registrar sus datos y verificar si cumplen con las condiciones establecidas para participar.

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Además de la oferta de subsidios, la feria contará con espacios de orientación financiera para quienes aún no tienen definido el cierre económico de la compra de su vivienda. Expertos brindarán capacitación sobre crédito hipotecario, ahorro y bancarización.

Las autoridades insistieron en que todos los trámites son completamente gratuitos y no requieren intermediarios. Por ello, recomendaron desconfiar de personas que ofrezcan agilizar procesos a cambio de dinero y realizar únicamente los registros a través de los canales oficiales.

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