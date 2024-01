Estas son las personas que estarán exentas de encuesta en Sisbén para entrega de subsidios en 2024

Año a año el gobierno nacional brinda ciertos subsidios a la población más vulnerable en el país que encuentran en ellos un sustento para su diario vivir. Por lo general, estas ayudas se expiden con base en la valorización de los hogares que realiza el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Dicho programa es un requisito obligatorio para acceder a los subsidios. De acuerdo a lo conocido, estos montos tendrán varios cambios con la transición al nuevo año, como la implementación del pico y cédula para entregar varios como Colombia Mayor.

No obstante, para reclamar estas ayudas se deberá cumplir con una encuesta que para muchos ciudadanos que no conocen, esta no es necesaria para algunas. Esto según el Ministerio de Salud y Protección Social.

Personas que no deben hacer la encuesta para acceder al subsidio

En la primera parte del listado figuran los menores de edad que, están en proceso de restablecimiento de sus derechos y que han sido desvinculados del conflicto armado bajo la protección del Icbf.

En cuanto a la población adulta hay un sinnúmero de personas que no deben realizar este proceso para acceder a la ayuda. Personas que dejen de ser madres comunitarias o madres sustitutas y sean beneficiarias del subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional son unos de los exentos.

Además, los adultos mayores de escasos recursos y en estado de abandono en centros de protección. Otros que están exentos de ello son los migrantes colombianos repatriados, que han retomado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de Venezuela y su núcleo familiar.

Le puede interesar: Dólar volvió a cotizarse al alza y se ubica por encima de los $3.900

Otras personas que no necesitan de ello