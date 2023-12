¿La economía colombiana entrará en recesión?: Fedesarrollo responde

Sobre la mesa de concertación del salario mínimo entre Gobierno, gremios y centrales obreras solo existe la propuesta hecha por los sindicatos: un aumento del 18%. Por ahora, los empresarios no han dado a conocer ninguna oferta.

El salario mínimo en 2023 está en $1.160.000 y de hacerse efectiva la propuesta de las centrales obreras el incremento sería de 208 mil pesos.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, conversó con Noticias RCN sobre las negociaciones y el incremento que debería darse teniendo en cuenta el contexto económico.

Noticias RCN: ¿En alrededor de cuanto debería estar el aumento?

Luis Fernando Mejía: Los sindicatos llegan con una posición ambiciosa, infortunadamente la coyuntura económica no es favorable y justamente el Dane ayer (18 de diciembre) anunció que por tercer mes consecutivo la economía colombiana tuvo una contracción de su actividad productiva en octubre. El resultado fue del 0.4%, eso no pasaba hace mucho tiempo en nuestro país, el desempleo viene aumentando y eso indica que el panorama no es favorable para pensar en incrementos muy altos.

La decisión podría agravar la demanda del empleo formal, en ese sentido nuestra propuesta desde Fedesarrollo es que el alza sea lo más cercana a la inflación esperada para este año, que, según nuestra última encuesta de opinión financiera, es de 9.6%. Eso permite ratificar el aumento en el poder de compra de los trabajadores que reciben un mínimo, pero no subir demasiado los costos del empleador.

¿Cree que el Gobierno terminará fijando por decreto el aumento del salario para el 2024?

Hoy en día las posiciones están distanciadas. Seguramente los gremios lleguen con una cifra cercana al 10%. Creo que el dato que reveló el Dane ayer podría aportar a que se acerquen estas posiciones porque evidencia que las tendencias económicas no son favorables.

¿Cree que Colombia podría entrar en recesión?

Es un escenario que no veíamos tan probable, pero con el dato de ayer se arranca de manera negativa el primer mes del último trimestre del 2023. Eso aumenta la probabilidad de una recesión técnica. Nosotros estimábamos que la economía se iba a extender a un dato positivo de 0.5%, quedo en -0.4%. Si hay una recesión habrá deterioro en la tasa de empleo.