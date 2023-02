Cuando el dólar registra un alza todo sube, pero cuando baja, los precios no: ¿A qué se debe?

En lo corrido del 2023 el dólar ha registrado frecuencia e intensidad en los cambios del precio. Luego de repuntar en las primeras semanas, cayó ahora para situarse en un rango de 4.600 a 4.800 pesos.

Si bien esta volatilidad ha generado cambios en los precios, son muchas las personas que han expresado su preocupación puesto que con el alza de este, los precios de algunas cosas aumentan, pero cuando este registra una caída, los costos se mantienen iguales.

Ante esto, NoticiasRCN.com consultó con Álvaro Segrith, experto en economía, quien explicó por qué se registra esta situación. “El alza del dólar implica que la moneda colombiana se devalúe y cuando este baja realmente lo que hace referencia es que la moneda se fortalece. Hace meses lo vimos en 5.100 pesos y ahora está en 4.600 a 4.800 y es porque el peso colombiano se ha ido fortaleciendo. Entonces, por ejemplo, cuando el dólar sube es porque muchos empresarios importan producto o materia prima que no se encuentra en el mercado nacional, este proceso se debe realizar para poder producir acá otros bienes y servicios, entonces esto encarece los productos. Si un productor requiere de insumos: computadores y vehículos con un dólar a 5.000 entonces cuando el dólar baja a 4.600 deberían los productos también disminuir el precio de los productos, pero esto no es así y depende de la práctica comercial”, apuntó.

El experto explicó que esta práctica es una de las razones por las que cuando el dólar baja los precios siguen con el mismo costo. “Muchos empresarios acuden a la especulación de tal manera en donde ellos si bien al comprarlos costosos no pueden ofrecerlos económicos porque los compraron con un dólar a 5.000 pesos, entonces, por mucho que esté en 4.600 ahora la lógica sería que bajara el precio al consumidor final. Pero, todo permanece igual porque ellos asumieron unos costos por esa diferencia en el precio de la moneda”, dijo.

Por otro lado, enfatizó en que si por ejemplo ahora se dispara el dólar a 5.000 pesos los precios aumentan instantáneamente, pero el comerciante recibió o compró sus productos en 4.600, luego aprovechó el alza de un día para encarecer sus productos al consumidor final. “Realmente el efecto debería verse reflejado al momento del consumo, también hace mucho peso lo que tiene que ver con la inflación debido a que el precio de los productos también se dispara, como pasó en el primer mes del año que cerró en 13,25%. Entonces todo obedece a una práctica mercantil de los empresarios. De alguna manera no sana porque si bien se importan productos a precio de 4.600 pesos el dólar, cuando este sube y la moneda se devalúa inmediatamente el empresario es quien dispara sus precios al consumidor final pero cuando pasa el efecto contrario sostienen el valor”, apuntó.

Indicó además que como el mercado no puede ser regulado porque nadie puede establecer para el caso de bienes y servicios unos precios con tarifa estándar, justo aquí es cuando el consumidor toma la decisión de tomar ciertos productos o no. También resaltó que para quienes se mueven en el mercado se genera una competencia.

“Adicionalmente se genera una competencia porque si compré un producto a precio de 4.600 pesos el dólar y mi competencia los adquiere a 5.000, pues yo tengo un margen de poder ofrecer descuentos y que el consumidor compre o no lo que ofrezco y no el del otro negocio que sale más costoso”, aseveró.

Precisó que bajo esta hipótesis de la oferta y la demanda el mercado debe autorregularse pero se ve un efecto contrario. Pero sí puntualizó en que el dólar es uno de los elementos determinantes en la fijación de los precios al consumidor final, es decir, a nosotros. “Un empresario no fija los precios para recuperar costos porque se quiebra, este fija los precios teniendo en cuenta costos de producción, gastos administrativos y el margen de utilidad que desea ganar en su negocios. En este orden de ideas, si un empresario que ha adquirido su bien o servicio en este caso materia prima para ofrecerlos en el mercado colombiano con una tasa de 5.000 pesos y posteriormente disminuye esa tasa de cambio, ahora con una nueva vigencia en el que el dólar está bajando porque el peso colombiano se está fortaleciendo, este hecho no incide en el precio final al consumidor por los gastos asociados a la producción. Por ejemplo, tenemos un incremento en salarios mínimos, inflación del 13,12%, los costos de arrendamiento y otros que al empresario le impide pese a que el dólar baje, disminuir el precio al consumidor final”, destacó.

El margen de rentabilidad y las tasas de interés también juegan un papel importante. “Para poder producir bienes y servicios debo endeudarme con un banco con una tasa alta, con que baje un solo elemento como el dólar no significa que voy a disminuir por ende el precio al consumidor final”, dijo. El experto reafirmó que como se mencionaba anteriormente la especulación también juega un papel importante debido a que esa inflexibilización por parte del comerciante en bajar los precios, en último quien se ve afectado es el consumidor final porque el comerciante debe pagar salarios y más gastos lo que impide que disminuya los costos de los productos.



Álvaro Segrith, indicó que para contrarrestar esto podrían haber políticas públicas que reglamenten un marco de unos mínimos y unos topes para los bienes por ejemplo, de primera necesidad que tienen prohibición incluso cuando hay especulación. ”Son temas distintos cuando se habla de un vehículo automotor y tecnología porque esto no está regulado sino por la oferta y demanda. En este sentido para disminuir cuando un comerciante pueda bajar los precios al consumidor final tendrían que todos estos elementos estar estables, pero ante un dólar volátil la tendencia es que siempre se incremente el precio a ese consumidor porque esa inestabilidad genera incertidumbre. A medida que sube la tasa de interés desincentiva el consumo, pero estamos en un estado en el que la persona que consume no lo hace por lujo sino por subsistir entonces se encarecen los productos, la pobreza monetaria aumenta y podemos tener una recesión en pocos meses. Calculamos que para el mes de agosto-octubre estaríamos en recesión si no se aplican medidas políticas económicas”, expresó.