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Cambio trascendental en el precio del dólar: así cerró hoy 14 de octubre de 2026

Descubra cómo cerró exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 14 de octubre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 14 de 2026
02:26 p. m.
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El dólar reportó un precio de apertura de 3.200,000 pesos en la mañana de este 14 de octubre de 2026, según el Banco de la República.

Sin embargo, comenzó a descender de manera paulatina y, al igual que el día anterior, cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 14 de octubre de 2026

A la 1:00 de la tarde de este 14 de octubre de 2026, el Banco de la República informó que el dólar cerró exactamente en 3.183,800 pesos.

En consecuencia, realizando el balance con el precio de apertura, hubo una pérdida de 16,2 pesos.

Mientras tanto, en medio de ese panorama, la Tasa Promedio del Mercado ha alcanzado los 3.197,559 pesos y la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.181,74 pesos, reportando su nivel más bajo en más de tres semanas.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio hoy 14 de octubre de 2026?

En promedio, las principales casas de cambio han reportado los siguientes precios desde las primeras horas de este 14 de octubre de 2026:

  • Bogotá: 3.210 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Medellín: 3.080 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

¿Cuándo se había reportado la última Tasa Representativa del Mercado similar?

Antes de este 14 de octubre de 2026, la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del viernes 18 de septiembre.

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En ese entonces, de acuerdo con el registro histórico, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó exactamente en 3.151,73 pesos.

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