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Dólar en Colombia sorprende este 14 de octubre: así abrió la divisa

El dólar en Colombia abrió al alza este 14 de octubre de 2026. Consulte el precio de apertura, la TRM vigente y cómo se cotiza la divisa hoy.

Dólar vuelve a bajar en Colombia: así abrió la divisa este 31 de agosto de 2026
Foto: Pixabay

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
08:38 a. m.
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El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este miércoles 14 de octubre de 2026 con una tendencia al alza, luego de varios días en los que la moneda estadounidense registró movimientos a la baja frente al peso colombiano.

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La divisa abrió en $3.201,67, lo que representa un incremento de $19,93 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este miércoles, establecida en $3.181,74.

Este comportamiento se presenta en medio de las variaciones que ha experimentado el mercado cambiario durante las últimas semanas, con un dólar que continúa ubicándose por debajo de los niveles registrados a comienzos de año.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia hoy, 14 de octubre de 2026?

Durante las primeras operaciones de este miércoles, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.200 y un máximo de $3.204.

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En ese momento se habían realizado 23 transacciones por un valor aproximado de 6,5 millones de dólares, cifras que reflejan los primeros movimientos de la jornada.

Por su parte, la TRM de $3.181,74 alcanzó su nivel más bajo en más de tres semanas, desde el pasado 18 de septiembre.

En comparación con el martes 13 de octubre, la tasa oficial disminuyó $12,70, equivalente a una caída del 0,4 %.

¿Cómo se ha comportado el precio del dólar en Colombia?

Aunque la divisa inició este miércoles con un incremento, las cifras muestran que mantiene una tendencia de reducción frente a diferentes periodos.

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En comparación con el mismo día de la semana anterior, la TRM disminuyó $34,27, equivalente al 1,07%.

Sin embargo, frente al 14 de septiembre, registra un aumento de $109,47, correspondiente al 3,56 %.

La diferencia es más significativa al revisar su comportamiento anual. Desde comienzos de 2026, el dólar ha perdido $575,34, una reducción del 15,31 %.

Asimismo, frente al 14 de octubre de 2025, la moneda estadounidense presenta una caída de $731,50, equivalente al 18,69 %.

Estos movimientos son importantes para quienes realizan compras internacionales, reciben remesas o tienen obligaciones en dólares, pues las variaciones de la tasa de cambio pueden influir directamente en sus gastos.

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