¡Variación IMPORTANTE en el precio del dólar! Así cerró hoy 13 de octubre de 2026

Este 13 de octubre de 2026, de acuerdo con el Banco de la República de Colombia, el dólar abrió en 3.205,000 pesos.

Sin embargo, la divisa comenzó a bajar paulatinamente desde las 9:30 de la mañana y sobre la 1:00 de la tarde cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 13 de octubre de 2026

Según se estipuló en la gráfica que el Banco de la República alimenta en tiempo real, el dólar cerró este 13 de octubre de 2026 en 3.182,500 pesos.

Eso significa que, realizando el balance con el precio de apertura, el decrecimiento fue de 22,5 pesos.

Entre tanto, la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.181,698 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado en 3.194,44 pesos.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio hoy 13 de octubre de 2026?

En promedio, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, durante este 13 de octubre de 2026:

Bogotá: 3.210 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Medellín: 3.130 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

A lo largo de la semana anterior, la Tasa Representativa del Mercado permaneció por debajo de la barrera de los 3.300 pesos.

No obstante, durante el último fin de semana, bajó de la barrera de los 3.200 pesos. Los últimos cambios han sido los siguientes: