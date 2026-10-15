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Volvió a cambiar el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de octubre de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 15 de octubre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 15 de 2026
02:30 p. m.
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El Banco de la República notificó que el dólar abrió este 15 de octubre de 2026 en 3.165,000 pesos.

Sin embargo, la divisa estadounidense fue teniendo un repunte con el paso de las horas y, a diferencia de los dos días anteriores, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 15 de octubre de 2026

A la 1:00 de la tarde, el Banco de la República precisó que el dólar cerró este 15 de octubre de 2026 exactamente en 3.170,000 pesos.

Por lo tanto, respecto al precio de apertura, hubo un incremento de cinco pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Promedio del Mercado alcanzó los 3.170,376 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado se encuentra en 3.197,65 pesos.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 15 de octubre de 2026?

Desde la mañana de este 15 de octubre de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.210 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Medellín: 3.090 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana

En la semana que se encuentra en curso, la Tasa Representativa del Mercado no ha superado la barrera de los 3.200 pesos.

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El panorama ha cambiado de la siguiente manera:

  • Lunes 12 de octubre de 2026: 3.194,44 pesos.
  • Martes 13 de octubre de 2026: 3.194,44 pesos.
  • Miércoles 14 de octubre de 2026: 3.181,74 pesos.
  • Jueves 15 de octubre de 2026: 3.197,65 pesos.
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