Dólar en Colombia se pegó fuerte caída este 15 de octubre: vea el precio con el que abrió

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este jueves 15 de octubre de 2026 con una fuerte caída.

Tras varios movimientos durante la semana, la divisa abrió por debajo de los $3.200, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa las variaciones del mercado cambiario y su impacto en la economía colombiana.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia hoy, 15 de octubre de 2026?

De acuerdo con los primeros registros de negociación, el dólar abrió este jueves en $3.165, lo que representa una disminución de $32,65 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.197,65.

Durante los primeros minutos de operaciones, la moneda estadounidense presentó los siguientes movimientos:

Precio de apertura: $3.165.

Valor mínimo: $3.164.

Valor máximo: $3.170.

Estos datos corresponden al comienzo de la jornada, por lo que la cotización podría cambiar a medida que avance el día.

La caída inicial también significa que el dólar comenzó a negociarse por debajo de la tasa oficial vigente.

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia?

El comportamiento de la divisa responde a distintos factores, entre ellos las expectativas de los inversionistas, las condiciones económicas internacionales y los movimientos de oferta y demanda de dólares.

Y es que aunque la TRM de este jueves aumentó $15,91 frente al miércoles, al ubicarse en $3.197,65, mantiene una reducción importante frente a otros periodos.

En comparación con el inicio de 2026, la tasa oficial acumula una disminución del 14,89 %, equivalente a $559,43.

Frente al mismo día de 2025, la caída alcanza el 18,7%, es decir, $735,66.

Por ahora, la atención está puesta en el comportamiento del dólar durante las próximas horas y en el precio con el que finalmente cierre la jornada cambiaria.