CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia se pegó fuerte caída este 15 de octubre: vea el precio con el que abrió

El dólar en Colombia abrió con fuerte caída este 15 de octubre de 2026 y llegó a $3.165. Consulte su precio y la diferencia frente a la TRM.

Dólar en Colombia se pegó fuerte caída este 15 de octubre: vea el precio con el que abrió
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

octubre 15 de 2026
08:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este jueves 15 de octubre de 2026 con una fuerte caída.

Cambio trascendental en el precio del dólar: así cerró hoy 14 de octubre de 2026
RELACIONADO

Cambio trascendental en el precio del dólar: así cerró hoy 14 de octubre de 2026

Tras varios movimientos durante la semana, la divisa abrió por debajo de los $3.200, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa las variaciones del mercado cambiario y su impacto en la economía colombiana.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia hoy, 15 de octubre de 2026?

De acuerdo con los primeros registros de negociación, el dólar abrió este jueves en $3.165, lo que representa una disminución de $32,65 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.197,65.

Dólar en Colombia sorprende este 14 de octubre: así abrió la divisa
RELACIONADO

Dólar en Colombia sorprende este 14 de octubre: así abrió la divisa

Durante los primeros minutos de operaciones, la moneda estadounidense presentó los siguientes movimientos:

  • Precio de apertura: $3.165.
  • Valor mínimo: $3.164.
  • Valor máximo: $3.170.

Estos datos corresponden al comienzo de la jornada, por lo que la cotización podría cambiar a medida que avance el día.

La caída inicial también significa que el dólar comenzó a negociarse por debajo de la tasa oficial vigente.

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia?

El comportamiento de la divisa responde a distintos factores, entre ellos las expectativas de los inversionistas, las condiciones económicas internacionales y los movimientos de oferta y demanda de dólares.

Importante cambio en el precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 8 de octubre de 2026
RELACIONADO

Importante cambio en el precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 8 de octubre de 2026

Y es que aunque la TRM de este jueves aumentó $15,91 frente al miércoles, al ubicarse en $3.197,65, mantiene una reducción importante frente a otros periodos.

En comparación con el inicio de 2026, la tasa oficial acumula una disminución del 14,89 %, equivalente a $559,43.

Frente al mismo día de 2025, la caída alcanza el 18,7%, es decir, $735,66.

Por ahora, la atención está puesta en el comportamiento del dólar durante las próximas horas y en el precio con el que finalmente cierre la jornada cambiaria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Estos son los mejores colegios de Colombia para 2027, según el ranking Sapiens

Finanzas personales

Ingresos mínimos para una tarjeta de crédito premium: Esto debe ganar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 14 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Otras Noticias

Clásico RCN

Clásico RCN 2026: cierres viales en Cundinamarca para la primera etapa del 17 de octubre

La edición 66 de la carrera tendrá 9 etapas que recorrerán 1.272 kilómetros con final en el Alto de Las Palmas en una contrarreloj individual.

Jhon Arias

“Tienen amnesia”: el mensaje de Jhon Arias a los hinchas de Fluminense

Jhon Arias recordó su historia en Fluminense y respondió a las críticas tras ganar con Palmeiras.

Artistas

¿Nicky Jam salió en defensa de Cris Valencia tras la fuerte golpiza que recibió?

Terremoto

Temblor de magnitud 5,6 sacudió Alaska este 15 de octubre: vea el reporte oficial

Enfermedades

¿Qué es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas y cómo afecta la percepción de la realidad?