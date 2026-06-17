¡El precio del dólar cayó a su nivel más bajo en más de cinco años! Así abrió hoy 17 de junio de 2026

En la mañana de este 17 de junio de 2026, el Banco de la República de Colombia, en su página web oficial, informó que el precio de apertura del dólar fue de 3.425,00 pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.427,07 pesos, bajando 48.65 pesos respecto a la del día anterior y alcanzando su nivel más bajo en más de cinco años.

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De acuerdo con el registro histórico de la divisa estadounidense, la última TRM similar se había reportado el martes 5 de enero de 2021, cuando fue de 3.420,78 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 17 de junio de 2026: estos son los datos más importantes

Haciendo el balance con la Tasa Representativa del Mercado del miércoles de la semana pasada (10 de junio de 2026), el descenso fue de 154.39 pesos y el 4.31 %.

Tomando como punto de partida la TRM de hace un mes (17 de junio de 2026), la reducción del dólar fue de 369.71 pesos y el 9.74 %.

Además, realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (17 de junio de 2025), hubo una disminución de 669.37 pesos y el 16.34 %.

¿Qué han planteado los expertos tras el precio del dólar de este 17 de junio de 2026?

"El mapa de la semana está definido por tres variables que operan en simultáneo: la validación del acuerdo de paz en el Medio Oriente, la señal de política monetaria de Warsh y la evolución de la liquidez global. La moderación del 'shock energético' abre espacio para que los fundamentales vuelvan a dominar sobre la geopolítica, lo que favorece estructuralmente a las monedas emergentes y al apetito por riesgo", sostuvo Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, Warsh mantiene tasas y adopta un tono neutral que valida la moderación del mapa hawkish, el acuerdo con Irán avanza y el WTI cede hacia USD 75-78, reforzando la caída de las expectativas inflacionarias y la vuelta de flujos hacia emergentes. En ese escenario el USDCOP podría profundizar hacia la zona de 3.400", concluyó.