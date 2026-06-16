¡El precio del dólar sigue impresionando en Colombia! Así abrió hoy 16 de junio de 2026

En la mañana de este 16 de junio de 2026, el dólar, según el Banco de la República, abrió exactamente en 3.440,10 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportó un precio importante de 3.475,72 pesos.

Ante esa realidad, las primeras tarifas que se han detectado en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.670 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.

Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 16 de junio de 2026: estos son los datos más importantes

Realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado del martes de la semana pasada (9 de junio de 2026), hubo una disminución de 112.37 pesos y el 3.13 %.

Además, revisando la TRM de hace un mes (16 de mayo de 2026), la deducción fue de 321.06 pesos y el 8.46 %.

Con base en la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (16 de junio de 2026), el dólar perdió exactamente 671.62 pesos, que representan un 16.19 %.

Y, poniendo la lupa en la primera TRM reportada en el 2026, se advirtió un descenso de 281.36 pesos, que equivalen al 7.49 %.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

Desde el martes 9 de junio, la Tasa Representativa del Mercado ha bajado significativamente.

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Los cambios reportados han sido los siguientes: