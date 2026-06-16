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Dólar en Colombia cerró este 16 de junio en su nivel más bajo de los últimos cinco años

El dólar en Colombia cerró este 16 de junio en $3.427,98, su nivel más bajo desde 2021. Conozca cómo se movió la divisa y qué significa esta caída para el mercado.

Dólar en Colombia cerró este 16 de junio en su nivel más bajo de los últimos cinco años
Foto: Freepik.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
02:30 p. m.
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El dólar en Colombiavolvió a registrar una fuerte caída este martes 16 de junio de 2026 y alcanzó niveles que no se veían desde hace más de cinco años.

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La moneda estadounidense cerró la jornada en $3.427,98, una cifra que representa una disminución de $48,79 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.475,72.

Con este resultado, la divisa regresó a valores similares a los registrados el 7 de enero de 2021, cuando se ubicó en $3.428,04. Además, durante la sesión alcanzó un precio mínimo de $3.405, un nivel que remonta incluso a diciembre de 2020.

¿Por qué sigue bajando el dólar en Colombia?

Aunque el comportamiento de la moneda depende de múltiples factores, analistas han señalado que la fortaleza del peso colombiano frente al dólar ha estado impulsada por un mayor flujo de inversión hacia mercados emergentes, así como por una mayor confianza de los inversionistas en la economía local.

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La caída también refleja una menor demanda de dólares en algunos sectores y un contexto internacional en el que la moneda estadounidense ha mostrado señales de debilidad frente a varias divisas de la región.

Durante la jornada cambiaria se realizaron 1.749 transacciones, que movieron cerca de US$1.590 millones. El precio máximo alcanzado fue de $3.440,10, lo que evidencia que la tendencia bajista se mantuvo prácticamente durante todo el día.

Así ha sido el comportamiento del dólar durante 2026

Las cifras muestran que el dólar acumula una importante corrección en lo corrido del año. Frente al inicio de 2026, la divisa ha bajado 7,49 %, equivalente a $281,36.

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La diferencia es aún más marcada al comparar con el mismo día de 2025. En ese periodo, el dólar registra una caída de 16,19 %, es decir, $671,62 menos.

Asimismo, frente al mismo día del mes anterior, la reducción alcanza el 8,46 %, mientras que en comparación con hace una semana el retroceso es de 3,13 %.

Por ahora, el mercado seguirá atento a los movimientos económicos internacionales y a las decisiones de política monetaria que puedan influir en el comportamiento de la tasa de cambio en las próximas semanas.

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