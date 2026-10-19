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Dólar en Colombia inicia la semana a la baja: así se cotiza este lunes 19 de octubre de 2026

Conozca el precio de la divisa hoy lunes.

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
08:11 a. m.
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Tras cerrar una semana marcada por fuertes caídas en el mercado cambiario, la cotización del dólar en Colombia inicia este lunes 19 de octubre con una leve baja en las negociaciones interbancarias, consolidando la tendencia de apreciación del peso colombiano registrada durante todo el mes.

Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial fijada para este lunes por la Superintendencia Financiera se ubicó en $3.174,67 pesos, registrando una variación de apenas $4,21 pesos frente a la jornada del viernes, las negociaciones del mercado interbancario abrieron la jornada semanal con una leve baja marcando un precio de apertura de $3.166,00 pesos.

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La TRM también disminuyó un 16.63% (633.45 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 0.57% (18.25 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

El comportamiento del mercado confirma que la moneda estadounidense se mantiene cerca de sus valores más bajos de las últimas semanas. Al analizar la evolución reciente, la divisa acumula una pérdida superior a los $138 pesos en lo corrido de octubre (-4,17 %) frente a los $3.312,84 pesos en los que cotizaba al inicio del mes.

Así se cotiza el dólar en casas de cambio hoy 19 de octubre

Por su parte, en las casas de cambio de las principales ciudades del país, la cotización informal opera en niveles aún más bajos, reflejando la alta disponibilidad de dólares en efectivo:

  • Bogotá D.C.: Compra promedio en $3.110 | Venta promedio en $3.190
  • Medellín: Compra promedio en $3.080 | Venta promedio en $3.170
  • Cali: Compra promedio en $3.100 | Venta promedio en $3.190.

De acuerdo con analistas del mercado local, el apetito por activos de mercados emergentes y la consolidación de flujos de capitales hacia la región continúan empujando al dólar hacia niveles mínimos.

A nivel intradía, el dólar ha fluctuado entre un mínimo de $3.162,08 y un máximo de $3.182,00 pesos, mostrando una volatilidad contenida y un alto volumen de operaciones.

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