“La revaluación es la amenaza número uno para los cafeteros”: gremio habló de la caída del dólar

En las últimas semanas la revaluación del peso ha impactado directamente al sector cafetero en Colombia. De acuerdo con Mauricio Rivera, gerente de la Cooperativa Central de Café Conectores de Huila (Coocentral) la caída del dólar le ha quitado "fácilmente un millón de pesos por carga de café".

Esta pérdida se transmite automáticamente a toda la cadena productiva, desde los exportadores hasta los pequeños productores.

"De cada 100 kilos de café que se producen en Colombia, más de 90 se exportan (…) Necesitamos una tasa de cambio que retorne pesos colombianos que le permita a los productores y a los exportadores ser rentables".

Exportadores de café bajo amenaza por la caída del dólar

El panorama es complejo para los exportadores, quienes enfrentan afectaciones directas en sus ingresos debido a las coberturas de dólares. Esta situación no solo amenaza la viabilidad financiera de las empresas, sino que también pone en riesgo fuentes de empleo en el sector.

"La revaluación es hoy la amenaza número uno del exportador en Colombia".

"Estamos expuestos, totalmente expuestos a lo que pase con el mercado (…) No se puede cubrir todo, no es eficiente cubrir todo", advirtió Rivera.

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En este momento, el sector cafetero tiene escaso margen de maniobra ante un fenómeno macroeconómico que escapa a su control. "Si el dólar llega a bajar, con absoluta certeza, los exportadores de Colombia se van a afectar”, dijo el gerente de Coocentral.

¿Cómo enfrentar la caída del dólar en el sector cafetero en Colombia?

Para enfrentar esta crisis cambiaria que se ha mantenido por más de un mes, Rivera señaló que cada productor y exportador trata de "mitigar el impacto a su manera".

Indicó que existen instrumentos financieros que permiten a los productores y exportadores amarrar condiciones al mercado, protegiéndose parcialmente de las fluctuaciones.

Sin embargo, la revaluación no es el único problema que enfrenta el sector. Rivera describió una serie de problemas que van desde la escasez de mano de obra en el campo, la variabilidad climática que afecta la producción y dispara problemas fitosanitarios, la inseguridad creciente en las zonas productoras, entre otros factores.

Pese a este panorama, Rivera aseguró que "hay algo que nos ilusiona, que es el consumo. La gente quiere tomar café, el colombiano quiere tomar café de calidad".

"Si hacemos un esfuerzo, gobierno, productores, gremios, en todos los países productores, fortalecemos el consumo, van a tener que pagar por ese café".

La estrategia de Coocentral apunta a mejorar simultáneamente la productividad, calidad y sostenibilidad de sus productores. "Si el productor mejora su productividad, tiene más calidad, tiene más cantidad, mejor productividad y es más sostenible, todas esas ecuaciones se mejoran si hay consumo", dijo.

"Entendemos y queremos que al país le vaya bien y que entren muchos dólares y que haya inversión extranjera", reconoció Rivera.

Al mismo tiempo, extendió su invitación a conocer, degustar y apoyar al sector cafetero desde el 15 al 18 de octubre en Corferias en el Cafés de Colombia Expo 2026.