Presto confirmó qué pasará con sus restaurantes y empleados tras liquidación

Presto aclaró qué pasará con sus restaurantes luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la apertura del proceso de liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa titular de la marca.

RELACIONADO Histórica cadena de restaurantes en Colombia entra en liquidación judicial

En un comunicado dirigido a clientes, trabajadores, proveedores, franquiciados y al público en general, la compañía informó que los restaurantes permanecerán abiertos y funcionarán con normalidad hasta nueva orden de la liquidadora designada, Mónica Alexandra Macías Sánchez.

Según explicó la liquidadora, mantener las actividades comerciales también puede contribuir a proteger los intereses de los acreedores, mientras avanzan las actuaciones correspondientes al proceso judicial.

¿Hasta cuándo estarán abiertos los restaurantes de Presto?

Los restaurantes de Presto seguirán abiertos hasta nueva orden de la liquidadora. Por el momento, no se ha establecido una fecha definitiva de cierre. La continuidad de la operación dependerá de las decisiones que se adopten durante la liquidación judicial y de las alternativas que puedan surgir para conservar la actividad comercial.

Una de las posibilidades que se contempla es encontrar un comprador que permita mantener los establecimientos en funcionamiento. Sin embargo, esta opción no está garantizada y dependerá de que se presente una propuesta viable.

¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?

La liquidación judicial se produjo después de que la empresa no lograra continuar con su proceso de reorganización empresarial, iniciado en julio de 2023 con el propósito de atender sus obligaciones financieras y mantener sus operaciones.

En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades había confirmado un acuerdo con los acreedores que contemplaba el pago de cerca de 31.000 millones de pesos durante seis años. No obstante, meses después, la compañía solicitó la apertura de la liquidación judicial ante las dificultades para continuar como negocio en marcha.

Entre los factores señalados en la información conocida sobre el caso figuran la reducción del flujo de caja y los retrasos en el pago de gastos de administración.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.