Histórica cadena de restaurantes en Colombia entra en liquidación judicial

La cadena de restaurantes Presto enfrenta una nueva etapa en su crisis financiera. La Superintendencia de Sociedades ordenó la terminación del acuerdo de reorganización de Franquicias y Concesiones S. A. S. y decretó la apertura de su proceso de liquidación judicial, después de que la propia compañía solicitara esta medida ante las dificultades para continuar con sus operaciones.

La decisión quedó consignada en un auto de la entidad, que evaluó la petición presentada el 30 de septiembre de 2026. Según el documento, la empresa reconoció que había perdido la capacidad de continuar como negocio en marcha, debido a la reducción de su flujo de caja y al retraso en el pago de gastos de administración y otras obligaciones adquiridas después del acuerdo de reorganización.

¿Por qué Presto fue declarada en liquidación judicial?

En julio de 2023, Franquicias y Concesiones, la empresa detrás de la cadena de hamburgueserías, había ingresado a un proceso de reorganización empresarial.

Posteriormente, el 30 de abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo que buscaba reestructurar pasivos por $31.000 millones, respaldado por el 81,39 % de los acreedores calificados y graduados.

Sin embargo, la aprobación del acuerdo no fue suficiente para estabilizar la situación de la empresa. La Superintendencia determinó que se cumplían los requisitos legales para terminar la reorganización y abrir la nueva etapa judicial, con fundamento en los artículos 45 y 49 de la Ley 1116 de 2006.

¿Qué pasará con la empresa y sus trabajadores tras la liquidación?

Con la apertura de la liquidación judicial, Franquicias y Concesiones S. A. S. queda limitada a realizar los actos indispensables para conservar sus bienes y avanzar en la liquidación de su patrimonio, reportó La República.

La decisión también contempla el cese de funciones de sus administradores y de los órganos sociales y de fiscalización, así como restricciones para que directivos, asociados y controlantes continúen ejecutando operaciones ordinarias de la actividad comercial.

El auto establece consecuencias para las relaciones laborales. Según lo dispuesto en la decisión, los contratos de trabajo y el fuero sindical se extinguen de manera automática en los términos aplicables al proceso, sin necesidad de autorización administrativa previa, y corresponde iniciar el reconocimiento y pago de las indemnizaciones laborales respectivas.