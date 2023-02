“Sin casa, sin subsidio y sin ahorros”, la situación de cientos de ciudadanos afectados por ‘Mi Casa Ya’

El sueño de obtener una casa propia puede ser el anhelo más grande para la mayoría de las personas y la materialización de su trabajo y los ahorros de su vida, sin embargo, para cientos de ciudadanos en Colombia este sueño se convirtió en un dolor de cabeza.

En los últimos días el Ministerio de Vivienda ha sido el punto de encuentro de decenas de manifestantes que le reclaman al Gobierno Nacional y le solicitan una respuesta concreta ante el riesgo de quedarse sin vivienda o incluso perder sus ahorros. Esto debido a la falta de asignación del subsidio ‘Mi Casa Ya’, pero ¿qué están pidiendo los ciudadanos?

‘Mi Casa Ya’ es uno de los programas de subsidios de vivienda que ha sido un pilar del ministerio para el auxilio a miles de ciudadanos que buscan ser propietarios de un inmueble en Colombia, pero desde finales de 2022 muchos hogares han tenido la incertidumbre de lo que pasará con su proyecto de casa propia.

Hoy en día el programa se encuentra en el ojo del huracán debido a las denuncias de cientos de ciudadanos que aseguran estar a punto de perder su proceso de compra de vivienda, por los inconvenientes en la asignación de su subsidio, el cual ya estaba aprobado y programado para la entrega en el 2022.

Del sueño a la pesadilla

Karina, una mujer cabeza de hogar inició el ahorro para la cuota inicial de su vivienda propia en el año 2021, fue seleccionada por el programa al cumplir los requisitos y se encontraba en estado de aprobación a la espera de la asignación, que se refiere a la transferencia de los recursos que el Estado le había aprobado.

El dilema de los beneficiarios inició en agosto del 2022, cuando la ministra de Vivienda, Catalina Velasco anunció que a la fecha ya se habían entregado todos los recursos destinados para ‘Mi Casa Ya’, y los beneficiarios debían esperar a la apertura de una nueva convocatoria del programa.

Sin embargo, esta decisión no tuvo en cuenta a los ciudadanos que se encontraban en trámite y ya habían firmado un contrato con una constructora y estaban a la espera de la entrega de su inmueble.

Karina, que tenía firma de escrituras para julio del 2022 recibió la noticia, “se acabaron los cupos de subsidio y me quedé por fuera después de haber sido seleccionada”, afirmó la beneficiaria.

Ahora, el problema radica en que al no haber recibido el subsidio el año anterior, tal y como se había programado, la constructora no solo le incrementó el precio del inmueble por $21.000.000, esto debido al alza del inmueble que está indexado al incremento del salario mínimo, sino además, de no tener el auxilio que se le había aprobado por $34’800.000 pesos, la titular podría incumplir con los términos del contrato, pues el gobierno no ha transferido dicha suma y por lo tanto, está en riesgo de prescindir de la propiedad.

“La constructora me dice que si no tengo el subsidio, tengo que conseguir los recursos propios, en mi caso son $34 millones los que me habían asignado, más los $21 millones que me subió el costo de la vivienda, estamos hablando de $55 millones que tengo que entregar antes de marzo de 2023, o debo desistir del apartamento”, relata la ciudadana.

A lo anterior se le debe sumar que, debido a que los beneficiarios firmaron un contrato con las respectivas constructoras, tienen un plazo estipulado para hacer la entrega del inmueble, pero al no recibir el subsidio estarían incumpliendo las clausulas del documento firmado y la empresa puede desistir unilateralmente de la venta de la propiedad y emitir una sanción económica.

En el caso puntual de Karina ella ahorró durante dos años su cuota inicial de $24 millones, que pagó mes tras mes a la constructora, pero al incumplir el contrato con entrega programa hasta la fecha máxima de marzo del 2023, la constructora puede finalizar el acuerdo y, además, la devolución de sus ahorros no sería de forma inmediata sino tomaría un proceso que puede tardar más de un año.

“La plata se agotó. Hay personas que ya firmaron escrituras, pero no pueden recibir su vivienda porque el ministerio no ha desembolsado”.

La mujer viajó desde Manizales, donde reside y donde tiene su proyecto inmobiliario, hasta la capital del país para exponer su caso ante el ministerio de Vivienda, con la esperanza de continuar en pie con su inmueble y no ver derrumbado su sueño de tener casa propia.

Debido a la cantidad de personas que se encuentran en la misma situación, los ciudadanos se han unido desde diferentes partes del territorio nacional y han adelantado reuniones con el ministerio para exponer la problemática, sin embargo, afirman ellos que la Cartera no tenía en sus registros el número tan alto de afectados.

“Esto no es nuevo, desde el año pasado llevamos en reuniones sin una respuesta. El ministerio no sabía ni la cantidad tan grande que había de subsidios aprobados, de personas que estaban a la espera. Ellos hicieron un procedimiento extraordinario para entregar 3.100 subsidios, pero se postularon 22 mil personas, es una cantidad exagerada de habilitados y ya no hay plata”.

NoticiasRCN.com conoció este y otros casos de ciudadanos que hoy se encuentran a la espera de una pronta solución y una respuesta por parte del gobierno que les mantenga el trámite de la compra de su vivienda.

“Más cara la cura que la enfermedad”

Diana Rojas, una trabajadora del sector de la salud de Cali, que atraviesa el mismo dilema le contó al medio que, en su caso personal ella había hecho el trámite por un apartamento de un valor en 2022 de $150 millones de pesos, desde el 2020 inició el ahorro de su cuota inicial, pero al igual que los demás beneficiarios que no alcanzaron a recibir el subsidio aprobado por el ministerio, recibieron la noticia de un alza en el costo del inmueble para el 2023.

“Por demoras en el desembolso del subsidio el apartamento se incrementó de $150 a $174 millones de pesos, que debo asumir yo, sin contar que la constructora me dice que si el ministerio no desembolsa en la fecha estimada debo conseguir también ese dinero para la entrega”, expone Diana.

Además, en el caso de Diana una de las cláusulas de incumplir la fecha de entrega acordada con la constructora, estipula que en caso de desistir del inmueble, del ahorro entregado para la cuota inicial se descontaría un porcentaje como sanción que podría ser del 5% al 20% del total de sus ahorros.

“En este momento estamos sin casa, sin subsidio y sin los ahorros que hicimos durante los últimos años”.

Cabe resaltar que, entre los beneficiarios con casos similares, se encuentran madres cabeza de hogar, población indígena, personas que viven en zonas rurales y que hicieron parte del programa en búsqueda del sueño de ser propietarios.

¿Qué dice el gobierno?

Por su parte, la ministra Catalina Velasco les respondió a los ciudadanos luego de la reunión que se llevó a cabo con algunos beneficiarios en la capital y donde se analizó la problemática.

“Hemos identificado que el problema medular que enfrentan muchos hogares está relacionado con las condiciones comerciales que se pactaron con las constructoras”, declaró la ministra.

Así mismo, la líder de la Cartera hizo un llamado a las empresas privadas para consolidar estrategias de solución a la coyuntura y mantener las condiciones acordadas con los beneficiarios para poder garantizar el acceso a la vivienda de sus clientes.