Renta Ciudadana: ¿Quiénes no recibirán su transferencia en febrero y por qué?

El Gobierno Nacional a través del Departamento de Prosperidad Social busca atender a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema con el programa Renta Ciudadana, que, otorga un subsidio de $500.000 mensuales ($1 millón cada dos meses) a los hogares que tienen niños y adolescentes con el objetivo de garantizar su seguridad alimentaria.

Para este programa inicialmente se tomó la base legal de los beneficiarios del programa Familias en Acción, cuando eran 1.4 millones de hogares atendidos, sin embargo, este año se beneficiarán en total 3.3 millones de hogares con una inversión de $7 billones del Gobierno Nacional.

¿Quiénes no recibirán la transferencia de Renta Ciudadana?

Renta Ciudadana llegará a más de 1.100 municipios de todo el territorio nacional con las transferencias monetarias de hasta $500.000 mensuales, dependiendo las condiciones del hogar y el cumplimiento de los compromisos en salud y educación de los integrantes.

Sin embargo, el DPS anunció que para este nuevo ciclo se establecieron condiciones diferentes para los beneficiarios, entre ellos, es imprescindible que la familia cuente con la encuesta actualizada del Sisbén IV, para establecer el grupo poblacional al que pertenece y de acuerdo con este se entregarán los subsidios.

Le puede interesar: Subsidios del Gobierno: paso a paso para verificar si es beneficiario con su número de identificación

Por lo tanto, serán suspendidas las familias que no cuenten con un registro en Sisbén IV en estado activo, las cuales deberán solicitar y programar su visita para poder volver a recibir el subsidio. No obstante, este requisito no aplica para hogares indígenas. Adicionalmente, los hogares que excedan la clasificación de C18 de la encuesta serán suspendidos por mejora de las condiciones socioeconómicas.

¿Cómo se definirán las familias suspendidas de Renta Ciudadana?

Prosperidad Social realizará cruces con registros administrativos para determinar el ingreso per cápita del hogar Sisbén. Si se encuentra que el hogar tiene los ingresos para constituirse en clase media o alta, la transferencia monetaria de Renta Ciudadana será suspendida por mejora de las condiciones socioeconómicas.